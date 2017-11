Perearst Mari Petersen ja peremeditsiini resident Katrin Kurg esitlesid perearstide ning erakorralise meditsiini arstide ühiskonverentsil oma uurimistööd pealkirjaga „Mis tegelikult EMO-s toimub?“. Uurimistöö tarbeks analüüsisid arstid 335 haigusjuhtu.

Tegemist oli uurimusega, kus analüüsiti 2017. aasta märtsis viie päeva jooksul Põhja-Eesti regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakonna 1. (kirurgilise patsiendid) ja 3. läbivaatustuppa (sisehaiguste ja neuroloogilise profiiliga patsiendid) saabunud patsientide haiguslugusid, vahendab meditsiiniportaal Med24. Nendesse läbivaatustubadesse triažeeritakse valdavalt patsiente, kelle seisund ei vaja kiiret sekkumist. Vahel harva satub sinna ka erakorraliselt haigestunud, kuid stabiilse seisundiga patsiente.

Üheks uurimistöö hüpoteesiks seati, et perearstide töö ajal (argipäeviti kell 8–16) saabub rohkem perearsti saatekirjaga patsiente kui väljaspool perearstide tööaega (kell 16–22). See hüpotees leidis ka kinnitust. Saatekirjaga tuli 21 patsienti (6%). Neist 20 saabus enne kella 16. Üks patsient saabus pärast kella 16. Selgus ka, et sugu ei mängi rolli väljaspool tööaega EMO-sse pöördumises.



Teiseks eeldati, et EMO-sse pöörduvad peamiselt noored patsiendid. Analüüs näitas, et pöördujate mediaanvanus oli 45.



Kolmandaks hüpoteesiks oli, et patsientidele tehakse EMO-s palju uuringuid, piltdiagnostikat rohkem kui vereanalüüse. Enamusele patsientidest (64%) tehti EMO-s erinevaid diagnostilisi uuringuid.



Uurimustöö põhjal olid 54,6%-l patsientidest kaebused kestnud kuni nädal aega ja 12,8%-l patsientidest kuni 24 tundi. Kolmandikul patsientidest olid aga kaebused kestnud üle nädala: 20,6%-l oli kaebuste kestus kuni kuu aega ja 11,6%-l üle kuu aja.



Patsientide endi väljatoodud kaebustest oli levinuim jäseme- ja liigesvalu – 56 juhtumit. Järgnes selja- ja kaelavalu 31 patsiendil ning jalavalu (kohati koos tursega) samuti 31 juhul.

335 patsiendist hospitaliseeriti 22 patsienti. 14 patsienti lahkus EMO-st ise arsti nägemata. Ülejäänud 287 lubati koju. Neist 97 patsiendil soovitati pöörduda perearstile, 54-l ka eriarstile. EMO-sse kutsusti korduvalt tagasi 12 patsienti.



Käesoleva aasta märtsis tehtud uuringu probleemistik kattub suures osas 2011. aasta riigikontrolli uuringuga – endiselt pöördutakse enam kell 8–16 ehk perearsti tööajal, pöörduvad tööealised inimesed kergemate terviseprobleemidega ja ka kaebused on sarnased.