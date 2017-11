Tartu Ülikooli teadlaste sõnul põeb kaariest 83–100 protsenti Eesti täiskasvanud elanikkonnast. Kuigi eestimaalaste hambad on läbi aegade halvimas seisus, saab hambatervise, sealhulgas kehva hambahügieeni ja geneetiliste probleemide parandamiseks palju ise ära teha ja nõnda oma hammaste eluiga pikendada.

Hambaarsti peaks külastama kõigi hammaste või igemetega seotud kaebuste puhul, ka siis, kui valu on väga väike, sest vaid nii on võimalik ennetada kaebuste süvenemist ja edasiste probleemide teket. Kuna mitmed hammastega seotud probleemid ei anna endast algstaadiumis märku, on profülaktika mõttes soovituslik ka kaebuste puudumisel vähemalt kord, aga etemini kaks korda aastas hambaarstile aeg panna. Hambaarstid ei tegele vaid patoloogiliste probleemidega, vaid õpetavad ka õiget suuhügieeni ning suunavad patsiendi vajadusel edasi suuhügienisti või ortodondi vastuvõtule.