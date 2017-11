Hea vormi ja tervise aluseks on korras ainevahetus. Kuidas seda tagada?

Söö korralik hommikusöök. See tähendab, et hommikusöök peaks olema toitaineterikas, kirjutab Daily Mail. Näiteks puder marjade ja pähklitega või omlett röstsaiaga on hommikul omal kohal.

Jõusaalis eelista intervalltreeningut. Intervalltreening on nii ainevahetusele kui ka kogu kehale parem kui kardio- või jõutrenn.