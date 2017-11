Kell on nii vähe ja ma olen väsinud

Vabanduste leidmine treenimise asemel on väga levinud viis end käest lasta. The Sun toob välja levinud vabandused treeningust loobumiseks ja annab soovitused, kuidas nendega võidelda.

Õues on vastik ilm? Tuju on paha? Oled väsinud? Millise põhjendusega jätad sina trenni minemata?

Kui pisike hääl su peas räägib väsimusest ja unest, siis ära unusta, et pole paremat viisi, kuidas hommikul energiat ammutada. Meenuta seda oma kehale enne, kui hääleke peas võitu saab. Mine jooksma!

Jooksmine on igav

Kui arvad nii, siis peaksid kutsuma sõbra või perelikme kaasa. Jooksmise teeb huvitavamaks ka see, kui kuulad selle ajal muusikat või paned paika eesmärgid, mille poole rühkida. Olgu selleks siis kiiremini läbitud tee, kaotatud kilod või pikem vahemaa.

Mul on päevad ja krambid

Kui sa jooksed, siis vabaneb su kehas hormoon, mis vähendab valu ja aitab krampidega looduslikult hakkama saada. Liiatigi, päevade ajal on naiste kehas tõusnud progesterooni tase, mis tõstab hingamissagedust ja muudab treenimise hoopis lihtsamaks.

Ma käisin kaks korda jooksmas ja jalad on siiani valusad

Piimhape on sinu lihastes ja tekitab valu. Et sellest vabaneda - pead neid lihaseid kasutama, et veri taas kiiremini käima saada. Seega - jooksmine vähendab tekkinud lihasvalu.

Ma olen stressis ja ei saa jooksma minna

Kui sul on stress, siis pole paremat lahendust kui treenimine. Jooksmine vähendab stressi ja vabastab hormoone, mis teevad su taas õnnelikuks. Lisaks pääseb su ajju nii palju rohkem hapnikku ja värskendab tervet su keha ja vaimu.

Mul pole piisavalt aega