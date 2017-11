Leia endale uus hobi. Mõtle, mida sulle meeldiks teha. Kokka kodus rohkem, mine trenni või liitu kudumisklubiga. Kindlasti on sul mõni unistus, milleks kunagi pole aega leidunud.

Kontrollid iga viie minuti tagant oma telefoni või meile? Ei suuda hetkegi mööda saata piilumast Instagrammi või Facebooki? Su sõbrad teevad sulle etteheiteid, et ühistel kohtumistel oled ninapidi telefonis?

Jälgi ajakulu. Pööra tähelepanu sellele, kui suure osa päevast kulutad telefoni või arvutiekraani vahtimisele. Võib kõlada kummaliselt, aga selle teadvustamiseks on olemas igasuguseid rakendusi.

Näiteks Checky, mis loeb kokku kõik korrad, kui telefoni nii-öelda kontrollinud oled, või Moment, mis jälgib ajaliselt telefoni kasutust. Kordade arvu teadvustamine aitab vähendada nutiseadme kuritarvitamist.

Ära kasuta oma telefoni äratuskellana. Ära isegi võta telefoni magamistuppa kaasa. Kui paljudel meist on komme peale äratuskella seadistamist veel tükk aega telefonis aega surnuks lüüa?

Või hommikul pärast äratust esimese asjana Facebooki või Instagrammi kontrollida? Kui oled telefoni magamistoast välja visanud, on kohe kergem kiusatusest hoiduda.

Kustuta ära liigsed rakendused. Kui su telefonis ei ole sotsiaalmeedia rakendusi ja igasuguseid mänge, kaob ära ka ahvatlus ajaviiteks neid näppida.

Kui see tundub aga liiga radikaalne samm, logi lihtsalt iga kord pärast kasutamist välja. Sisselogimisega kaasnev ajakulu muudab Facebooki sirvimise märksa ebamugavamaks.

Hoia telefoni käeulatusest kaugemal. Koju jõudes ära haara esimese asjana telefoni järele, vaid jäta see kotti, jope taskusse või esiku kapile. Kui see ei ole sul pidevalt silma all, ei teki ka pidevat vajadust selles surfata.

Koosta päevaplaan. Tee nimekiri asjadest, mida tahaksid päeva jooksul ära teha. Nimekirja tasub lisada ka vähe ebameeldivamaid kohustusi, nagu näiteks pesu pesemine. See aitab aega otstarbekalt kasutada ja ei luba niismaa Facebookis või Instagrammis aega surnuks lüüa.

Pane kokkusaamistel telefon hääletuks. Leppige sõpradega kokku, et ühiselt aega veetes unustate telefonid ja sotsiaalmeedia. Heaks juhuks säti telefon hääletuks: kui keegi peaks sõnumi saatma, ei röövi see su tähelepanu sõpradelt.

Kindluse mõttes ära võta telefoni üldse väljagi. Pidevalt kellegi kolmanda sõnumitele vastamine on lugupidamatu nende sõprade suhtes, kellega koos aega veedad.

Kehtesta aja piirangud. Sea endale ajalimiidid hommikuks, lõunaks ja õhtuks. Näiteks hommikul 10 minutit, lõuna ajal 15 ja õhtul 20 minutit. Pea seatud piirangutest kinni. Isegi kui see tundub esialgu raske, vähendad nii ajaraiskamist märkimisväärselt.

Lülita välja teated. Lülita välja kõik teated telefonis – nii uudised, uuendused kui ka meilid. Siis ei sega pidevalt vilkuv või piiksuv telefon sul tööle keskendumist. Kui sa ei tea, et uusi teateid on saabunud, ei kibele sa neid ka vaatama.

Peida telefon sahtlisse. Nii ei märka sa, kui keegi saadab sõnumi, ja sa keskendud täielikult tööle. Määra endale kindlad kellaajad, millal sõnumeid kontrollid. Nii suunad energia tööle ega raiska väärtuslikku aega.

Ära võta telefoni kaasa koosolekutele ja kohtumistele. Selle asemel võta koosolekule või kohtumisele minnes kaasa paber ja pliiats. Kui puudub kiusatus midagi näppida, süvened rohkem teemasse ja ühtlasi ilmutad kaaslaste suhtes lugupidamist.