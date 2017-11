Eesti Perearstide Selts kinnitab, et inimese papilloomviiruse (HPV) vastane vaktsineerimine on tõenduspõhine ja ohutu meetod emakakaelavähki haigestumise vältimisel. Eesti Perearstide Selts toetab HPV-vastast vaktsineerimist.

Emakakaelavähk on raske ja kurnav haigus nii patsiendile endale, tema lähedastele kui ka kogu ühiskonnale. Emakakaelavähki haigestumus üha suureneb, Eestis on haigestumine võrreldes Põhjamaadega sagedasem.

Viimasel ajal tekkinud vaktsineerimise teemalises diskussioonis on üles kerkinud küsimusi, kas HPV-vastu vaktsineerida ning millised on võimalikud kõrvaltoimed ja tüsistused. Perearste teeb murelikuks vaktsineerimisega hirmutamine ja peamiselt emotsioonidel põhinevate arvamuste esiletoomine.

Eesti perearstide seltsi juhatuse liige dr Karmen Joller kinnitab, et tõenduspõhine info vaktsineerimise ohutuse kohta on võrdselt oluline nii arstile kui patsiendile. „Vaktsiinid on üks enim uuritud ja kontrollitud ravimite gruppe. Perearstid on vaktsineerimise vajalikkuses veendunud ning kutsuvad lapsevanemaid üles küsimuste või kahtluste korral nõu pidama oma perearsti või -õega,“ ütles Joller.

Tänu vaktsineerimisele päästetakse maailmas enam kui kolm miljonit inimelu aastas. Kõikidel ravimitel esinevad kõrvaltoimed. Vaktsiinidest põhjustatud kõrvaltoimed on enamjaolt kerged ning mööduvad. Tõsiseid vaktsiinidest põhjustatud kõrvaltoimeid esineb väga harva.