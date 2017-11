Ikka võib aeg-ajalt juhtuda, et söögilauast tõused liiga täis kõhuga. Õnneks on teadlaste kinnitusel olemas mõned toiduained, mis aitavad õgimisest tehtud kahju veidi leevendada.

Portaal Eating Well vahendab dietoloog Brierley Wrighti, kelle sõnul toodab keha seedimisprotsessi käigus kahjulikke vabu radikaale. Nende mõju korvamine pärast toiduga liialdamist nõuab kehalt tohutut tööd. Et seda veidigi leevendada, soovitavad teadlased pärast suurt söömaaega tarvitada neid nelja toiduainet, mis aitavad kehal kiiremini taastuda.

* Apelsinimahl. Ajakirjas The American Journal of Clinical Nutrition ilmunud arikli andmeil aitavad apelsinimahlas sisalduvad ühendid vähendada kalori- ja rasvarohkete toitude kahjulikku mõju südamele. Sellise tulemuseni jõuti 2012 aastal, kui lasti katsealustel rasva- ja kaloririkka toidukorra kõrvale juua apelsinimahla. Ilmnes, et neil oli vabade radikaalide tase pärast söömist madalam, kui neil katsealustel, kes tarvitasid söögi kõrvale vett või magustatud jooke.