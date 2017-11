Südameapteegi ketti omava Pharma Holding OÜ juhatuse esimehe Risto Lauri sõnul on avatava apteegi kontseptsioon sündinud koostöös ravimiameti ja Tallinna lennujaamaga, võttes arvesse lennureisijate vajadusi ja asukoha eripärasid. “Lennujaamas uue apteegi avamine on strateegiliselt oluline samm,“ märkis Laur ja lisas: „tahame oma apteekidega olla seal, kus inimestel meid kõige enam võib vaja olla ja Tallinna lennujaam on kahtlemata just üks sellistest Tallinna linna sõlmpunktidest.“

Ainuüksi oktoobris läbis Tallinna lennujaama üle veerand miljoni reisija. “Meie jaoks on oluline olla seal, kus on inimesed ja kus neil võib tekkida vajadus ravimite järgi, on need siis kogemata koju jäänud või on nende ostmiseks tekkinud reaalne põhjus,” lisas ta. Lauri sõnul soovib lennujaama Südameapteek olla ühtlasi piiriüleselt ravimeid kaasa võtvate inimeste jaoks vajalikuks nõustamiskeskuseks, kust saada vajalikku infot erinevate ravimite riigist sisse või välja viimiseks, selleks vajalike dokumentide täitmiseks ning ravimite olemasolu täpsustamiseks.

Tallinna lennujaama kommertsdirektori Eero Pärgmäe sõnul on apteek üks neid teenuseid, mida reisijad on pidevalt lennujaamalt soovinud. „Koostöös Südameapteegiga oleme võtnud arvesse reisijate tagasisidet ning uue apteegi valik on oluliselt mitmekesisem. Ühtlasi on uue apteegi avamine esimene osa lennujaama reisiterminali uueneva kaubandusala väljaarendamisest,“ märkis Pärgmäe.

Lennujaama Südameapteegis on esindatud tooted, mida inimestel võib vaja minna nii töö- kui puhkusereisil. Kaubavalikus on arvestatud just apteegi asukohaga ja müügil on see, mida inimene võib vajada, minnes nii soojale kui külmale maale. Samuti suundudes eri tüüpi reisidele - sportima, pere-ja päikesepuhkusele, ärireisile või siis olla ette valmistunud lennureisiga kaasnevateks spetsiifilisteks probleemideks. Seetõttu on kokku pandud ka spetsiaalsed reisipakid, kust inimene leiab reisiks vajalikud esmaabivahendid.

Lennujaama Südameapteegis on esmases tootevalikus ca 2500 toodet ning müügil on nii käsimüügi kui ka retseptiravimid.