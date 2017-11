Ta kirjutab: "Kuna vaktsiinide potentsiaalseid kõrvaltoimeid on tegelikult väga lihtne uurida – ning kuna nende uurimine on ka äärmiselt oluline – on seda ka tehtud. Korduvalt ja korduvalt ning väga suurte populatsioonide peal. Printsiip on lihtne ja loogiline. Vaktsiini kõrvaltoime tuvastamiseks on meil vaja kahte gruppi uuritavaid – nt 200 000 antud vaktsiiniga vaktsineeritud inimest ning 200 000 antud vaktsiini mitte saanud inimest. Seejärel vaadatakse kahtlustatava kõrvaltoime või haiguse esinemissagedust mõlemas grupis. Kui vaktsiin põhjustaks mingit teatud kõrvaltoimet või haigust, peaks selle esinemissagedus vaktsineeritud inimeste grupis suurem olema. Nii ongi kindlaks tehtud, et vaktsiinid ei põhjusta autismi – autismi ei esine vaktsineeritud inimestel rohkem kui mittevaktsineeritud inimestel. Samamoodi on uuritud ka HPV vaktsiini ja kõiki teisi vaktsiine.

Ja need uuringud – laiahaardelised, tõenduspõhised ja usaldusväärsed – ütlevad meile, et vaktsineerimine on efektiivne ja ohutu.

Ja siis tuleb keegi ja ütleb meile, et need uuringud ja arstid ja haiglad ja üldse kõik on ravimfirmade poolt kinni makstud ning vaktsiinide ainus mõte on ravimfirmadele kasumit teenida. Aga vaatame asja lähemalt. Võtame näiteks HPV vaktsiini. Antud vaktsiini eesmärk on ennetada inimese nakatumist inimese papilloomiviirusega (HPV), mis tekitab emakakaelavähki. Ühe vaktsiinidoosi hind on u. 90 euri (ja patsiendile on see riikliku vaktsineerimiskava raames tasuta). Kui palju maksab aga juba tekkinud emakakaelavähi ravi? Kogu haigusjuht? Arvestame siia sisse keemiaravi, kiiritusravi, operatiivse ravi, kogu selle käigus vajamineva aparatuuri, ravimid, tööjõu- ja ruumikulud, lisaks ka patsiendi kaotatud töötunnid, kaotatud elu ja tervise. See summa tuleb sadades kordades suurem kui vaktsiini hind. Nii et kui ravim- ja meditsiinifirmad tahaksid tõelist kasumit teenida, lõpetaksid nad vaktsiinide tootmise üldse ära.

Ja veel – vaktsineerimisvastased süüdistavad arste/riiki/suurorganisatsioone rahaahnuses ja „patsiendi lüpsmises“. Samas on aga kõik vaktsineerimiskava vaktsiinid patsiendile tasuta. Ja kui võtta lahti nt Terviseameti või WHO kodulehekülg, leiab sealt rohkelt usaldusväärset infot vaktsiinide kohta, kuid ei ühtegi „netipoodi“. Kui vaadata aga mõnda vaktsiinivastasust propageerivat saiti või mõne „alternatiivpraktiseerija“ kodulehekülge, leiab sealt alati vastava propagandaga kokkumineva tootevaliku, pakutavad „veretestid“ või muud müüdavat, mille hind on reeglina küllaltki soolane. Silmakirjalikkus?

Nii palju siis ratsionaalsetest argumentidest. Elu näitab, et nendest sageli ei piisa. Peaks piisama, aga lihtsalt ei piisa. Emotsionaalse poole pealt – jah, ma tõesti vihastan, kui kuulen „Pealtnägijas“ kedagi väitvat, et „grippi pole olemas, gripp ei eksisteeri, näidake mulle seda grippi! Pole olemas lihtsalt“. Miks ma vihastan? Sest igal gripihooajal näen haiglas inimesi, kes A-gripist tingitud kopsupõletiku tõttu vaevu hingata suudavad. Kes lähevad seetõttu hingamismasina alla. Või hoopis surevad, sest isegi hingamismasin ei suuda neid enam päästa. Mitte ükski neist pole olnud vaktsineeritud. Sama lugu on emakakaelavähiga. Ka meditsiinitöötajana on vähisurma raske kõrvalt vaadata. Surm on osa meditsiinitöötaja igapäevaelust, kuid sellised surmad, mida oleks saanud (või saaks tänapäeval) ennetada – mõttetud, tühjad, kohutavad surmad – on just need kõige raskemad. HPV vaktsiin annab meile aga uue võimaluse – ennetada surma ja päästa elusid. Me peaksime rõõmustama, mitte taotlema HPV vaktsiini eemaldamist vaktsineerimiskavast. Patsiente esindava ühingu huviks peaks praegu olema hoopis see, et ka poisse hakataks HPV vastu vaktsineerima.

Ma lihtsalt ei suuda seda uskuda, mis meie ühiskonnas praegu toimub.