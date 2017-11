Naine kirjutab: "Sain oma vähidiagnoosi 2016. aasta augustis, kui oli juba neljas staadium. Olin küll aastaid olnud tubli arsti juures käija, kuid vähk oli osanud ennast "nurga taha" peita. Järgnes kiiritusravi ja toetav keemiaravi. See oli füüsiliselt karm aeg.

Vähiravifondi “Kingitud elu” nõukogu on novembrikuus heaks kiitnud kümne inimese toetamise. Lootuse, hädavajaliku ravi ja elamise võimaluse sai teiste hulgas 33-aastane emakakaelavähiga naine Tallinnast. Tema Avastini-ravi maksab järgnevatel kuudel ligi 9000 eurot.

Raviarst oli optimistlik, et sellega asi piirdubki. Kuid tänavu oktoobris selgus kurb tõsiasi, et metastaasid on liikunud edasi teistesse organitesse ja tekkinud on uued vähikolded.

See uudis tõmbas tervel perel jalad alt, kuid minu otsus mitte veel alla anda ega surra enne oma õiget aega ning armastava pere toetus ja tugevad kallistused andsid mulle jõudu raviga jätkata. Selgus, et mind saaks aidata ka ravim Avastin, kuid seda haigekassa kahjuks minu diagnoosi puhul ei kompenseeri. See summa ei ole väike, üle 2000 euro ravikorra kohta. Meie perel kahjuks sellist summat iga kolme nädala tagant maksta ei ole.

Viimases hädas otsustasime pöörduda vähiravifondi "Kingitud elu" poole. Kogu meie pere rõõmuks sain fondilt positiivse vastuse. See tähendab, et ma näen oma poja põhikooli lõpetamist ja loodetavasti ka gümnaasiumi lõpetamist. Saan õnnitleda oma tütart bakalaureuse ja sealt edasi ka magistrikraadi puhul. Näen loodetavasti ka oma lapselapsi. Ja saan vananeda koos oma armsa abikaasaga.

Ühesõnaga, saan veeta võimalikult palju aega oma pere, sugulaste ja sõpradega – minu jaoks kallite ja armsate inimestega.

Ma tänan südamest kõiki toetajaid, sest tänu teile on "Kingitud elu" fondil võimalik toetada abivajajaid.”

46-aastasel naisel Pärnust aitab fond võidelda kopsuvähiga. Tema ravimile Keytruda kulub järgnevatel kuudel üle 17 000 euro.

Kopsuvähiraviravimi Xalkori saab fondi toel ka 74-aastane naine, kelle heaks panustab fond üle 14 000 euro.

54-aastasel naisel ning 75-aastasel naisel on soolevähk – mõlemale ulatas fond abikäe. 60-aastasel mehel on aga kilpnäärmevähk. Temagi ravisse panustab “Kingitud elu” mitu tuhat eurot kuus, kusjuures mees elab fondi igakuisel toel juba mitmendat aastat.

77-aastane leukeemiat põdev Tallinna mees saab fondi toel ravimi Imbruvica, millele kulub järgnevatel kuudel üle 18 000 euro.

66-aastane Tartu mees põeb kilpnäärmevähki ning talle ostab “Kingitud elu” ravimi Nexavar, maksumusega üle 1000 euro kuus.

Mees kirjutab: "Tänan teid ja teie kaudu kõiki lahkeid annetajaid minu seekordset ravikuuri toetamast. Olen seisnud selle raske haigusega silmitsi ligi kümme aastat. Pärast ulatuslikku operatsiooni sain mitmeid kordi joodiravi, mille mõju oli alguses paljulubav, kuid lõpuks siiski soovitud tulemust ei andnud.

Kolm aastat tagasi oli vajadus uuesti operatiivselt sekkuda. Pärast seda operatsiooni olukord mõnevõrra stabiliseerus, kuid eelmisel aasta tehtud uuringu tulemusena selgus, et haigus on uuesti aktiveerunud. Raviarst otsustas proovida uut rohtu, mille saamist toetas osaliselt haigekassa. Kahekuulise kuuri lõppedes oli näha, et ravim toimib väga hästi. Pärast aastast vahet tekkis vajadus uueks ravikuuriks, kuid ilma fondipoolse abita oleks ravi jätkamine olnud väga keeruline.

Et mitte olla ainult abisaaja ning mõistes, et vähiravifond võib paljudele haigetele olla viimaseks lootuseks, oleme perega asunud ka ise fondi püsitoetajateks, andes niimoodi oma pisikese panuse mõne abivajaja jaoks.”

58-aastane mees Lääne-Virumaa põeb melanoomi ja vajab ravimit Keytruda maksumusega üle 6000 euro kuus. Mehe perekond on käivitanud oma tutvuskonnas väikest viisi kampaania mehe ravi toetamiseks, paludes teha sihtotstarbelise annetuse fondile. Perekond usub, et jaanuarist 2018 hakkab ravimit rahastama haigekassa ja kui see juhtub, siis soovitakse suunata kampaaniaga kogutud annetused teiste patsientide raviks.