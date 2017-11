Terviseleht Medical News Today uurib, kas iidsetel uskumustel toorete mugultaimede mõjust külmetuse korral on ka tõepõhi. Kas on mõtet riputada ümber kaela või lae alla küüslauku, jätta öökapile poolik sibul või pista see üldsegi soki sisse?

On vana uskumus, et sibulatel on antibakteriaalne ja õhku puhastav toime. Keskajal usuti, et sibula surumine vastu jalalaba puhastab patsiendi verd. Ameeriklased kasutavad „sibul sokis“ meetodit tänapäevalgi.

Mida ütleb aga tänapäeva teadus? Tõepoolest, sibulad ja küüslaugud on äärmiselt tervislikud ning kindlasti tuleks haiguse ajal või selle hirmus neid mõlemaid tavapärasest rohkemgi tarbida. Kuid mis puudutab toore mugultaime hoidmist keha lähedal, siis selle kasulikkuse osas teadus paraku vaikib.

Kasulikum on juua näiteks kuuma vett ingveriga, kuristada soolveega ning lisada teele mett ja sidrunit. Sibulat ja küüslauku võib ohtralt lisada suppi, puljongisse ja ahjupraele, kuid sokki pole neid mõtet toppida.

Kes naudib sibula või küüslaugu lõhna, võib muidugi abi saada aroomiteraapilisest kogemusest. Rahustavad lõhnad võivad meeleolu parandada, võib-olla isegi hingamist klaarimaks lüüa ning eks võib seegi tervenemisele kaasa aidata. Muidu aga on mõttekam jälgida teisi ravisoovitusi.