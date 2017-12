Eesti Lastefond tõstab tänavu keskmesse need lastega pered, keda HIV/AIDS otseselt puudutab ning kutsub üles jõulukuul annetama raha HIV-positiivsete lastele, et ka neid kuuse all kingitus ootaks.

“Eesolev jõuluaeg tekitab meis suure soovi laste suudele naeru ja silmadesse sära tuua, eriti nendele lastele, kelle igapäevaste kohustuste seas on rida ülesandeid, mida nii väikesed hinged ei peaks veel kandma. HIV-positiivsed lapsed on nagu kõik teised – käivad koolis, huviringidest, mänguväljakutel. Selleks et nad saaksid muretult ja tervelt elada, peavad nad aga iga päeva ravimeid võtma. See on suur kohustus ja vastutus nii neile kui ka nende lähedastele,“ selgitas HIV+ Lapsed fondi koordinaator Hanna-Liisa Markna.

„Jõulukinki ootab iga laps, aga paljudel HIV+ peredel ei ole võimalust lastele kingitust teha, sest napib raha“. Sobiva kingipaki kokkupanemisel nõustavad meid peredega kokku puutuvad sotsiaaltöötajad kindlustamaks, et iga kingitus täidaks eesmärki ja jõuaks lapseni,“ lisas Markna.

Käesoleva suve hakul loodud alafondi HIV+ Lapsed, eesmärgiks on tõsta ühiskonnas HIV-alast teadlikkust ühiskonnas ja toetada ning seista hea HIV-positiivsete laste ja nende perede eest. Fondile on tähtis, et vaatamata oma diagnoosile tunneks iga laps end kaaslastega võrdsena ja saaks kasvada täisväärtuslikuks ühiskonna liikmeks. Siiski liiga paljud nendest peredest tunnevad puudust igapäevastest tarbeesemetest, rääkimata võimalusest täita oma lapse jõulusoov. Seetõttu ootabki Eesti Lastefond annetusi HIV-positiivsete laste jõulukingitusteks.

Annetused HIV-positiivsete laste toetuseks on oodatud Eesti Lastefondi kontole SEB PANK EE361010220259518223 märgusõna „Jõulukink“, eohkem infot leiab Eesti Lastefondi kodulehelt.