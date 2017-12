Kui sa keerled igapäevaselt töö-kodu rattas ja iseendale eriti aega ei võta, kipub su keha känguma ning sa ei jaksa teha ka kõige lihtsamaid harjutusi. Siin on välja toodud kuus märki, mis kinnitavad: sa oled täiesti vormist väljas. Kui märkad iseenda juures mõnegi neist, võta end viivitamatult käsile! Kätekõverdused võtavad su võhmale. Kätekõverdusi tehes peavad tööd tegema paljud lihased nii seljal, õlal, käel kui ka kerel tervikuna ning seetõttu on see hea vormi näitamise mõõt, kirjutab portaal CheatSheet. Heas vormis inimen peaks mõne kätekõverdusega ikka hakkama saama. Kui sa ühtegi teha ei jaksa, võta end kätte ja alusta esmalt kätekõverdustega nii, et toetud põlvedele. Hiljem suudad ka õigeid kätekõverdusi teha.

Süda ei taha pärast pingutust rahuneda. Tervel ja tugeval inimesel lööb süda kehas hapnikuvaru tagamiseks kiiremini. Aktiivse tegevuse korral võib südame löögisagedus olla minutis 140 - 190 vahel ning pärast tegevuse lõpetamist hakkab see vähenema umbes 20 löögi võrra minutis, kuniks normaalne südamerütm on taastunud. Kui oled vormis, rahuneb su süda kiiremini.

Vööümbermõõt on liiga suur. Alati ei ole kaalunumber ülekaalulisuse näitaja, sest väga heas vormis inimestel on lihasmass suur. Hoia pilk peal aga oma vööümbermõõdul - mida suurem see on, seda rohkem ohustab see su tervist. Öeldakse, et naistel peaks vööümbermõõt jääma alla 88 ja meestel alla 102 sentimeetri. Sa ei jaksa trepist käia. Trepist liikumine kiirendab hingamist ka heas vormis inimestel, kuid kui trepist liikumine võtab su võhmale, on kuri karjas. Püüa end harjutada kergema kardiotreeninguga, näiteks kiirkõnniga. Siis ei hakka sa iga väikse pingutuse peale hingeldama. Sa oled kogu aeg väsinud. Lisaks kehvale unele, stressile ja nielale toidulauale põhjustab väsimust ka vähene aktiivsus. Leia enda jaoks treening, mis on sulle jõukohane ja meelepärane, see annab sulle energiat.