Silmad kipitavad. Nahk on kuiv. Pilk väsinud ega jaksa enam arvutil püsida. Tihtilugu hakkab töö juures pea valutama, kuid koju minnes valu lakkab. Mis toimub? Asjad hakkavad selginema hetkel, mil tullakse kontorisse õhuniiskust mõõtma.

Mõõtmise tulemusena selgub, et meie kontori õhuniiskus on veidi alla 30%. Seda on erakordselt vähe, arvestades, et normaalne õhuniiskuse tase jääb 40-60% piiresse. Meile antakse tugev soovitus hankida õhuniisutaja.

Pean ütlema, et esiti olen õhuniisutaja tuleku osas kahtleval seisukohal. Just seetõttu, et varasemalt ei ole me õhku liigutavate ja muude taoliste seadmete olemasolus kokkuleppele saanud. Näiteks on igipõline küsimus, kas hoida akent lahti või mitte. Ja loomulikult konditsioneer – kas selle töölepanek on jumala õnnistus või kõige kiirem viis haigeks jääda? Loodetavasti läheb õhuniisutajaga paremini.

Aga kuidas õhuniisutaja töötab? Naturaalse niisutamise tööpõhimõte on märgade pindade või filtrite ventilaatoriga kuivatamine. Niiskus eraldub (kuivab) niisutusfiltritest välja sarnaselt igapäevaelus toimuvale aurustumisele ning seetõttu visuaalset veeauru näha ei ole. Vees olevad mineraalid (kare vesi) ei lendu ruumi, vaid jäävad seadmesse.

Kuna kontoris istub ligi 20 inimest, siis soovitatakse kaht seadet. Niisiis asetatakse üks õhuniisutaja (Stadler Form Oskar Big) ühte ruumi nurka ja teine teise. Pisikesed valged kastid, mille võiks ajada kontoris segi printeri või mõne muu tehnikavidinaga, ei riiva silma. Need näevad isegi täitsa ilusad välja. Meeldivaks üllatuseks on seegi, et nad ei hakka undama. Järelikult ei ole vähemalt esialgu kellelgi põhjust pahandada selle üle, et tööd segatakse. Edasi läheb samas vaimus ning mitte keegi ei kurda õhuniisutaja olemasolu üle. Me ei märkagi seda – ainus hetk, mil sellega tegeleda tuleb, on siis, kui paagis vett vahetatakse. Seda keskmiselt korra päevas.

Mis siis muutub?

Tegelikult on muutust tunda juba paari päeva jooksul. Kui varasemalt olin ma väsinud juba poole päeva pealt, silmad kipitasid ning tihtilugu hakkas pea valutama, siis iga päevaga muutuvad sümptomid aina väiksemaks.

Juba nädala pärast võin kindlalt öelda, et mul on kontoris hea olla. Hingata on lihtne. Mulle tundub, et heaolu tööl hakkab kanduma ka tööst väljapoole – näiteks on mul energiat rohkem ja uni parem. Kui varasemalt oli minu uni selline katkendlik, siis viimasel ajal magan kui beebi. Siinkohal on oluline mainida sedagi, et tihtipeale tasub õhuniisuti hankida ka koju.

Ma poleks tõepoolest uskunud, et õhuniisutaja muudab elukvaliteeti niivõrd palju paremaks!