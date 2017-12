Pikk ja muutlike ilmadega talveperiood on alanud ning keha ja vaim vajab ühe suuremat turgutamist. Rõõmsana, tervena ja energilisena püsimiseks pani Euroapteegi farmatseut ja taimetark Maret Makko kirja esmased soovitused enda eest hoolitsemiseks.

Tarbi D-vitamiini

D-vitamiini saavad siinsed inimesed vaid suvel, seega tuleb selle tase organismis toidu ja vitamiinidega talvisel perioodil tasakaalu viia. D-vitamiini leidub toidus kalades, munades, maksas ja D-vitamiiniga rikastatud piimatoodetes. Siiski on vajalik pimedal ajal juurde võtta vitamiini ka kas kapslite, tilkade või tablettidena. Soovituslik kogus täiskasvanule on 4000IU.

Tarbi C-vitamiini

Viiruste ennetamiseks ja leevendamiseks ning kogu keha terve püsimiseks tuleb süüa C-vitamiini. Looduslikest valikutest on seda suuremas koguses apelsinides, greibis ja mandariinides, aga muidugi kodumaistes mustsõstardes, astelpajus ja kibuvitsamarjades. Toidust piisava koguse omastamine on keeruline, seega võiks juurde võtta ka vitamiini – päevane soovituslik kogus sõltuvalt vajadusest on 200 mg – 1g.