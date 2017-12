Eestis on aastate jooksul registreeritud 9699 HI-viiruse kandjat ja 512 AIDSi haigestumist. Sel aastal on registreeritud üle 200 uue HI viirusesse nakatunu.

Lääne-Tallinna keskhaigla tuletab tänasel ülemaailmsel AIDSi vastu võitlemise päeval meelde, et võitlus selle raske tõve vastu ei ole võimatu missioon. Tänapäevased ravimid aitavad organismis HI-viiruse alla suruda, takistades viiruse edasist levikut.

Ainus kindel viis kindel olla, et sina HI-viiruse epideemiat ei suurenda, mine end testima. HIV kiirtesti tegemine võtab aega kõigest paar minutit ning seda saab HIV nõustamis- ja testimiskabinettides teha tasuta. Õigeaegne ravi tagab isegi HI-viiruse kandjatele pika ja täisväärtusliku ravi.