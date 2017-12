Ameerika vähiliidu värske uuring nendib, et 43% kõigist vähijuhtumitest ja 50% vähisurmadest on seotud kõrgendatud riskikäitumisega. See tähendab, et kui oma elustiili viia sisse lihtsad muudatused, on võimalik seda rasket tõbe ennetada.

Ameerika teadlased võtsid vaatluse alla üldise haigestumise ja suremuse 26 erinevasse vähiliiki ning arvestasid ka vähki haigestumise riskifaktoreid, kirjutab UK Askmen. Ilmnes, et seosed riskikäitumise ja vähki haigestumise vahel on olemas.

Uuringuga leiti, et kõige suuremat riski vähki haigestuda kätkeb endas suitsetamine. Teine suur riskitegur oli liigne kehakaal ning kolmas alkoholi tarbimine. Lisaks on riskiteguritena välja toodud ka passiivne suitsetamine, punase ja töödeldud liha söömine ning vähene puu- ja köögiviljade tarbimine, kiudainete ja kaltsiumi puudus, vähene füüsiline aktiivsus, ultraviolettkiirgus ja mõned nakkused, näiteks HPV. See aga tähendab, et inimesel on oma tervise üle kontroll ning suure tõenäosuega on neid tegevusi vältdes võimalik vähki haigestumist ennetada.