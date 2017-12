Vaktsiinivastaste põhiargument uuel aastal immuniseerimiskavasse lisatud HPV vaktsiini kohta on, et see põhjustab tõsiseid kõrvaltoimeid. Regionaalhaigla arst-resident Kristel Liis Põdder lükkab selle väite ümber.

"HPV vaktsiini ainus tõsine kõrvaltoime ehk anafülaksia esines USA-s vaid 1.7 juhul 1 000 000 vaktsiinidoosi kohta. TAI andmetel diagnoositi 2014 aastal Eestis aga 177 uut emakakaelavähi juhtumit – see teeb umbes 250 juhtumit 1 000 000 naise kohta. Ehk siis naise võimalus haigestuda emakakaelavähki on ligi 150 korda suurem kui võimalus saada anafülaksia," kirjutab dr. Põdder suhtlusportaalis Facebook.

Arsti sõnul muutub see number veel kõnekamaks, kui arvestada, et vaktsiin pakub eluaegset kaitset, kuid anafülaksiaoht on vaid vaktsiini manustamise ajal.

"Oluline on meeles pidada ka seda, et anafülaksia vastu on tõhus ravim olemas (adrenaliin), kuid emakakaelavähi vastu tihtilugu mitte," märgib ta.