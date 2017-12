Pistaatsiapähklid tõstavad head ja alandavad halba kolesterooli, kirjutab Good Housekeeping. Südamele on need head ka kõrge kiudaine- ja antioksüdantide sisalduse poolest.

Kui sööd pidevalt aga neid üheksat toitu, hoolitsed selle eest, et su kolesteroolitase väga kõrgeks ei kipu.

Kõrgenenud kolesteroolitase on tihedasti südame-veresoonkonna haigustega seotud, eriti halva kolesterooli kõrge tase.

Kikerherned. Söö iga päev üks kolmandik klaasi kikerherneid ja saad sealt poole päevasest kiudainete vajadusest. Kolesteroolitaseme langemist see toetab.

Teraviljatooted, näiteks tatar või bulgur mõjuvad kolesteroolitasemele hästi.

Kirsid on head antioksüdandid.

Kõrvits on väga hea kolesterooli alandaja, lisaks on see ka madala kalorsusega.

Banaanid sisaldavad kõiksugu kasulikke aineid ja aitavad nii erit hästi veresoonte lupjumise vastu.

Sardiinides sialdub ohtralt südamesõbralikke oomega-3-rasvhappeid.