Katrin Lust oskab ennast hoida

Aastaid oli ta Kalev Spa sage külastaja, sest see oli kodu lähedal ja ta armastab väga ujuda. Veerõõme soovitab ta pingete maandamiseks kõigile. “Vesi kuidagi töötleb su nii ära, et tuled välja ja sul on täiesti uued mõtted.” Kui Kalev Spa remonti läks, oli Katrin väga vihane, sest tema jaoks kadus anonüümsust võimaldav treeninguvõimalus. Kuna tööpäev on tähelepanu niigi täis, on trenn viimane koht, kus ta seda soovib.

Kohtumise alguses hakkab Katrin kohe õhinaga trennimuljeid jagama, sest kui vähegi võimalik, püüab ta iga päeva lõpus trenni jõuda. “Kõige tähtsam on kuulata oma keha ja olen õppinud, et endale ei saa mingeid norme seada.” Eriti tähelepanelik on ta enda suhtes külmetuste hooajal, kui immuunsus on nõrgem.

Negatiivsete kommentaaride kiuste katsetas ta samas kandis asuvat Reval-Sporti. “Läksin vaatama, et mis auk see siis on, aga seal on vahepeal remonti tehtud – kõik mäletavad ikka vana asja. Minu jaoks on see nüüd teiseks koduks saanud. Seal on 500 masinat ja ma pole jõudnud neid kõiki veel kasutada. Revalis on vähe inimesi, keegi ei jõllita ja on ka spaaosa. Lõunaeestlasena oli mulle parimaks avastuseks puuküttega saun ning ma küsisin: kas teil vihta ka on? Mulle vastati, et noh, varsti toote oma õlled ka kohale!” Katrin kasutab Reval-Spordi kiitmiseks vaid ülivõrdeid ja veedab seal trenni tehes sageli mitu kosutavat tundi. See koht on Katrinile pingete maandaja.

Edasi loe ajakirjast Tervis Pluss.

Lisaks veel järgmised teemad:

