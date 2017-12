Tallinna perearstide seltsil on traditsiooniks saanud valida sündmus või inimene, kes peremeditsiini valdkonda enim mõjutanud või lõppevast aastast meelde jäänud.

Aasta tegija tiitli pälvib tänavu dr Ene Tomberg (fotol), kelle algatusel ja eestvedamisel koostas ekspertidest töörühm konsensusliku patsiendijuhendi “Perearst või EMO?”. Infomaterjal annab patsiendile juhised, millise tervisemure korral pöörduda erakorralise meditsiini poole, millise murega perearstile.

Aasta ämbri tiitli sai tervisekeskuste projekt. Perearstid lootsid, et tervisekeskuste projektist saab motivatsioonipakett esmatasandi arstiabi kui meditsiini alustala arendamiseks.

Sotsiaalministeeriumi poolt on projekti juhtimine aga olnud nõrk: siiani on tervisekeskuste nõuded ning reeglid ebakindlad, omandisuhete ja taotlejate valikul pole arvestatud perearstide ettepanekutega, mistõttu valitseb oht, et esmatasandi arendamiseks mõeldud ressurss, ei jõua sinna, kus seda kõige enam tarvis. Määramatus ning ebakindlus on pannud paljud perearstid projektis osalemisest loobuma.

Tiitlite saajate valimiseks korraldas Tallinna perearstide selts küsitluse perearstide hulgas. Aasta tegija valiti üksmeelselt; tervisekeskuse projekti poolt andis oma hääle 2/3 hääletajatest.