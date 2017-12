Need eakad, kes magavad öösel vähem kui seitse ja pool tundi, on arstide sõnul kuni neli korda rohkem infarktist ohustatud.

Arstide hinnangul on südame- ja ajurabanduste riski suurenemine suuresti põhjustatud tänapäevasest suundumusest üha vähem magada, kirjutab Daily Mail.

Arstide läbi viidud uuringud kinnitavad, et öösel kõrgeneva vererõhu all kannatavad need, kes magavad vähem kui seitse tundi. See omakorda toob kaasa infarkti või insulti põhjustavad südameprobleemid. Eriti kehtib see eakate kohta.