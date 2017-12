Madala libiido põhjuseks võivad menopausi või krooniliste tõbede kõrval olla ka ravimid, kirjutab Everyday Health ja toob välja viis ravimirühma, mis võivad kurja juureks osutuda.

Antidepressandid on kõige levinum madala libiido põhjustaja. Need küll parandavad tuju, kuid libiido ja orgasmi saamise võimet kahjustavad.

Rasestumisvastased pillid. On leitud, et libiido võib väheneda lausa 30-40 protsendil rasestumisvastaseid tablette tarvitavatest naistest. Põhjuseks asjaolu, et need langetavad testosterooni taset.