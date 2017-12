Naised võivad kõiksugu ilu ja saleduse nimel ettevõetavate igapäevaste protseduuridega tõsiselt oma tervist kahjustada. Siin on välja toodud viis sellist sagedast ja argist asja.

* Liiga kõrgete kingade kandmine. Iga päev kõrgete kontsadega kingadega käimine avaldab liigestele survet ning tulemuseks võivad olla moondunud varbad, artriit, seljavalu ja jalavigastusd.

* Vales suuruses rinnahoidja kandmine. On leitud, et suur osa naisi kannab kogu elu vales suuruses rinnahoidjat. See aga võib tekitada rühiprobleeme ja nahaärritust.