Mitmekülgsest sealihast ning selle erinevatest lõigetest on võimalik valmistada nii lihtsamaid argiõhtuseid pere lemmiktoite kui ka tundidepikkust küpsemist vajavaid hõrke piduroogasid. Küll aga on kahetsusväärselt vähe tähelepanu saanud sea pakutav rasv, mis on meile kui põhjamaalastele oluliseks energiaallikaks, ning vitamiinidest pungil seamaks.

Meie laiuskraadile iseloomulik külm ja pime aeg tõstab eriliselt au sisse toekamad kõhutäied ning seda ka suupistete laual. Toiduakadeemia kokad Tarvo Kullama ja Urmas Tiigivee on pidustuste hooaja eel pannud kokku kaks lihtsat, ent põnevat sealihamäärde retsepti.

Rasva saab hõrguks määrdeks muuta krehvtise küüslauguga ja pasteedile lisab aromaatset elegantsi armastatud Vana Tallinn.