Meie energiakadu on paratamatu, kuid igaüks saab kaasa rääkida selles, kuidas ja millest endale vajalikku energiat ammutada, ütleb aeroobika- ja personaaltreener Riina Suhotskaja. Suhotskaja sõnul on energiakadu eriti märkamatu stressirohketes situatsioonides, näiteks õppides või mõneks ettekandeks, esinemiseks valmistumisel. Siis on oluline, et kehast kaduv energia asendatakse millegagi, mis on meile kasulik. „Minul on jäänud kooliajast selline traditsioon, et võtan alati enne pingelisi olukordi paar tükikest tumedat šokolaadi. See aitab taastada närveerimisega kadunud energia ning lisaks on sellel ka stressi maandavad omadused,“ räägib treener. „Kooliajal pistis ema mulle paar tükki eksamile kaasa, nüüd varustan end ise!“ Piisab väikestest kogustest

Kui keha on väsinud, võib tunduda, et vajatakse suurt kogust energiarikast toitu, et organism jälle normaalselt tööle saada. See pole aga vajalik. „Kui võtta näiteks soovitatav päevane tumeda šokolaadi kogus 15-16 grammi ehk kolm tükikest, siis see annab meile umbes 80 kilokalorit. See on piisav, et keha turgutada ning end paremini tunda,“ ütleb Suhotskaja.

Treeneri sõnul tasubki just pingelistel hetkedel eriti kriitiliselt mõelda, mida ja millal süüa. „Need olukorrad nõuavad kõige enam enesekontrolli, kus tunned, et tahad kiiresti magusa järele haarata, et tõsta oma veresuhkrutaset. Näiteks jõulukinkide ostmise perioodil on väga kerge murduda ning tervisliku tumeda šokolaadi asemel vähem tervislik alternatiiv mõne muu maiustuse näol endale suhu pista.“ Uuringud kinnitavad