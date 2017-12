Kuigi soe pesu võib noorematele inimestele tunduda justkui leid arheoloogilistelt väljakaevamistelt, siis tervise huvides võiks pesusahtlis bokserite või pitsiliste püksikute kõrvale ruumi teha ka suuremale ja soojemale pesule. On ju mitmesugused tervisehädad tingitud just külmetamisest. Pesumüüja sõnum on ühene: kui tagumik külmetab, pole põhjust häbeneda sooja pesu kandmist!

Looduspere OÜ juhatajal Pille-Riin Özmenil on ihusõbraliku sooja pesu müügiga 14 aasta pikkune kogemus. Ta sõnab, et sooja pesu peaks valima vastavalt otstarbele: kas minnakse jooksma, suusatama, uisutama või tahetakse lihtsalt keha talveperioodil soojas hoida. Tervisesportlastele soovitab ta pikkade käiste ja püksiharudega pesu. “See hoiab lihased ilusti soojas,” kinnitab ta. Özmeni sõnul on nende klientuur lai. “Lisaks tervisesportlastele käivad meil inimesed, kes tahavad osta enda vanematele või vanavanematele kingitust või siis inimesed, kel endal pepu külmetab,” muigab ta. “Meil on müügis nii nn keskea rõõmud kui ka pitsiline pikk pesu.”

Sooja pesu ostavad vanemad ka enda lastele, et neid ei peaks õue kelgutama minekuks nii paksult riidesse panema. “Siidi-villa soe pesu on õhuke, aga hoiab hästi sooja. Kui muidu peaks panema paksu kampsuni selga, siis sooja pesu kandes piisab, kui panna peale pusa ja siis omakorda jope. Siis ei näe välja nagu kubujuss!” Sooja pesu jahile tulevad ka vanemad inimesed, kel eelnev pesusats lõpuni kantud. “On isegi tulnud vanainimesed, kes ütlevad, et kümme aastat tagasi ostsid pesu, aga alles nüüd on ribad taga ja aeg on uus osta.”

Kui otstarve valitud, siis edasi tuleb leida ihu jaoks õige materjal. “Inimesed, kes on sünteetikale tundlikud, peaksid valima looduslikuma materjali,” märgib Özmen. Ta lisab, et Looduspere müüb vaid sooja pesu, mis tehtud 70% ulatuses öko-sertifitseeritud Merino villast ja 30% siidist. “Tegemist on mahevillaga, mille töötlemisel pole kasutatud keemilisi aineid,” selgitab ta.