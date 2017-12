„Miks on tarvis töötervishoiuarsti juures aega raisata?“ mõtlen iga kord, kui saan tööandjalt teate, et nüüd on jälle minek. „Aga seepärast, et rutiinse töötervishoiu kontrolli käigus avastavad arstid tõsiseid tervisehädasid kuni eluohtlike seisunditeni välja – töötervishoiuarst on ainus meditsiinitöötaja, kes vaatab inimese tervenisti üle,“ vastab Qvalitas arstikeskuse peaarst Toomas Põld.

„Kui perearsti juurde läheb inimene kindla terviseprobleemiga, siis töötervishoiuarst annab ülevaate organismi üldseisundist,“ lisab Toomas Põld. Liiatigi on paljude haigustega nii, et need ei anna endast varakult märku. Õigupoolest annavad, aga inimene ei oska neid märke ära tunda ning tema organism kohaneb, näiteks diabeedi sagedase nähu öise joomisega. „Sel puhul jõuab inimene arsti juurde enamasti alles siis, kui olukord on tõsine. Töötervishoiuarsti juures on võimalik sellistele seisunditele aga varakult jaole saada,“ märgib arst lisades, et praegusel hetkel on töötervishoiu kontroll ka ainus regulaarselt tehtav tervisekontroll. Töötervishoiuarstilt saab ka hinnangu selle kohta, kas inimese organism sobib ühes või teises kohas töötamiseks, see omakorda aitab ennetada tööst põhjustatud ja tööga seotud haigusi. Kindlasti soovitab Toomas Põld töötervishoiuarsti külastada enne uue elualaga tegelema hakkamist või siis, kui eluaeg kontoris töötanud inimene plaanib ametisse asuda tootmisesse.

Toomas Põllu sõnul ütleb seadus, et töötervishoi arsti juures tuleb käia maksimaalselt iga kolme aasta tagant. Kuid need, kellel on krooniline haigus või kelle töö kätkeb endas tõsiseid riske, peavad töötervishoiuarsti külastama igal aastal. „Reeglina toimub kontroll iga kahe aasta tagant,“ märgib Qvalitase peaarst.