Palju räägitakse sellest, kuidas eestlasi kimbutab D-vitamiini puudus ning et seda peaks võtma aastaringselt pigem rohkem kui vähem. Qvalitas arstikeskuse peaarst Toomas Põld soovitab sellega aga hoogu pidada.

Esiteks seetõttu, et organism ladestab D-vitamiini aeglaselt. „Piltlikult öeldes, organism pakib D-vitamiini kokku, paneb hoiule ja sealt siis vähehaaval eraldab seda,“ kirjeldab ta. Teiseks seetõttu, et iga inimese D-vitamiini vajadus on individuaalne ja sõltub paljudest asjaoludest, näiteks inimese vanusest, füüsilisest aktiivsusest, toitumisest, aastaajast ja hetkel veres mõõdetavast D-vitamiini tasemest.

„Kui D-vitamiini võtta pikaajaliselt liiga suures koguses, mõjutab see ka maksa tööd ning hullemal juhul võivad tulemuseks olla maksa- ja neerukahjustused,“ märgib ta. Ka Eestis on tema sõnul D-vitamiini mürgistusi ette tulnud, kuid seda HongKongi lennujaamast ostetud preparaatidega.