Regulaarne kehaline aktiivsus vähendab stressi ja parandab üldist enesetunnet. Vähemtuntud fakt on aga see, et sportimine mõjub hästi ka nahale. “Treeningu käigus meie ainevahetus intensiivistub ja verevarustus nii lihastesse kui ka nahka suureneb. See toob rakkudesse rohkem toitaineid ja viib laguaineid ära,” selgitas Tiimann, kes treenerina astub üles nii kardio- kui jõutreeninguid juhendades. Kuna sportimisel meie kehatemperatuur tõuseb ja seeläbi ka verevarustus paraneb, higinäärmed hakkavad tööle ning nahapoorid laienevad, aitab higistamine väljutada pooridesse kogunenud mustust, rasu ja laguaineid. Teisalt toob kehaline aktiivsus nahka toitaineid, mis aitab nahastruktuuri parandada.

Treeningu positiivne mõju nahale võib olla ka kaudne. “Kuna stress võib olla mõne nahaprobleemi suurendavaks faktoriks, siis ka sellele tuleb kehaline treening kasuks,” tõdes Tiimann. Üleüldse toob treener välja, et tervislikud valikud, milleks on optimaalne kehaline aktiivsus, toitumine ja puhkus ning uni, on rõõmsa naha ja klaari jume väga oluline alus.

“Kuna üldjuhul me treeningutes higistame, siis on väga soovitav treenida ilma meigita,” ütles Tiimann, lisades, et higi ja meigi segunedes on suurem tõenäosus pooride ummistumiseks. Treeningu lõppedes soovitab Tiimann koheselt nägu higist puhastada ning kanda puhtale näole kerget niisutavat kreemi. Treeneri sõnul ei ole mõistlik kohe pärast trenni tegemist hakata tegelema karvaeemaldusega, kuna see võib punetavat nahka liigselt ärritada. “Kui karvu hakatakse eemaldama treeningujärgselt, siis soovitan lasta kehal nii palju taastuda, et treeningujärgse õhetuse märke enam pole,” sõnas Tiimann. Seetõttu tasuks eelistada karvaeemaldusmeetodeid, mis nahka võimalikult vähe ärritavad. “Kõige enam soovitavad dermatoloogid kasutada fotoepilaatorit, kuna see ei pane nahka pinge alla ega kahjusta seda. See on ka põhjus, miks fotoepilaator sobib hästi sportlastele, kelle nahk vajab põhjalikku hooldust,” ütles Philips Lumea esindaja Gerly Kohv. Kõige selle tõttu võib fotoepilaatorit kasutada ka vahetult enne treeningut ning kõigest paar tundi pärast treeningut. Teiste karvaeemaldusmeetodite kasutamisega tuleb aga kauem oodata. “Depilatsiooni korral tuleks järgmise treeninguga oodata 12–24 tundi,” tõdes Tiimann.