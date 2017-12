Aasta viimasel kuul on tavapärasest enim ahvatlusi söögiga liiale minna ning järgmisel päeval end seepärast kehvasti tunda. Siis võta appi aga need kuus toitu – nii saad rasket olemist lihtsalt ja kiirelt leevendada.

Tarvita vürtse. Kui oled söögiga liialdanud, et pruugi vürtsikas toit mekkida. Kuid see võib aidata seedimist rahustada. Näiteks köömned ergutavad seedeprotsessi.

Söö riisi. Et riisis on vähe kiudaineid, ei pea keha selle seedimiseks palju vaeva nägema. Riisiga samaväärselt head on ka röstsai ja keedukartul. Kõik need aitavad ka kõhulahtisust leevendada.

Kuus toitu, mis aitavad söömaorgiale järgneval päeval kõhtu rahustada (Maria Kalashnik)

Tarvita õunasiidriäädikat. See aitab leevendada kõhukrampe ja kiirendada toidu seedimist. Parim ravim on, kui paned tassi vee sisse supilusikatäie õunasiidriäädikat ja supilusikatäie mett, segad ja jood koheselt.