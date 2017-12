Laktoosivabad piimatooted on olulised 12% Eesti tarbijatest, kellest omakorda natuke üle poole kinnitavad, et laktoos on neile vastunäidustatud, ilmneb Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja tellimusel valminud TNS EMORi 2016. aastal läbi viidud uuringust. Laktoositalumatus on piimasuhkru imendumishäire, mis on tingitud piimasuhkrut ehk laktoosi lõhustava ensüümi- laktaasi- aktiivsuse vähenemisest. Laktoos on piimas leiduv suhkur, laktaas aga ensüüm, mis lagundab peensooles laktoosi. Laktoositalumatuse korral ei toodeta inimeste kehas piisavalt laktaasi. Toitumisnõustaja- ja personaaltreener Katrin Pärt selgitab, et vajaliku laktaasi koguse korral lõhustatakse laktoos glükoosiks ja galaktoosiks, mis seejärel imenduvad vereringesse. „ Neil, kellel on madal laktaasitase, laktoos ei lõhustu ja ei imendu vereringesse. Selle asemel liigub see jämesoolde. Bakterid sooles reageerivad laktoosile ning vallandavad sümptomid. Peamised laktoositalumatusele viitavad sümptomid on kõhupuhitus, kõhulahtisus, tursunud tunne, kõhuvalu ja valud alakehad, kõhukorin ja iiveldus,“ kirjeldab toitumisnõustaja laktoositalumatuse ilminguid. Tema sõnul on umbes kolmel neljandikul maailma elanikkonnast laktaasi aktiivsus väga väike, mistõttu ei talu nad piima.

TERE AS tootearendus- ja turundusjuht Katrin Tamme sõnul joovad lapsed piima rohkem ja lapseeas on ka laktaasi aktiivsus kõrgem. „Üldjuhul on neil laktoosi seedimisega seotud probleeme vähem,“ selgitab Tamm. Täiskasvanuna meie võime laktoosi lõhustada väheneb.

Laktoositalumatus ei pruugi olla täielik, vaid sõltubki laktaasi aktiivsusest. Katrin Tamme kinnitusel saavad madala laktaasi aktiivsusega inimesed tihti ilma vaevuste ilmnemiseta süüa piimatooteid väheses koguses. „On neid, kellele laktoositalumatus vaid kergeid terviseprobleeme tekitab ning neid, kelle igapäevaelu laktoositalumatus tõsiselt häirib,“ märgib Tamm. Üldiselt esinevad laktoositalumatuse all kannataval inimesel sümptomid pärast piima või piimatoodete tarbimist. „Laktoositalumatus ei tähenda, et loobuda tuleks kõikidest piimatoodetest. Tihtipeale talub organism hapendatud piimatooteid nagu hapupiim, keefir ja hapukoor. Samuti on oluline mõista, et taluvuse tase on inimestel väga erinev,“ räägib personaaltreener- ja toitumisnõustaja. Laktoositalumatusega inimestele mõeldes ongi piimatööstused hakanud välja töötama spetsiaalseid laktoosivabu piimatooteid, et sellise tervisehädaga kokku puutuvad inimesed ei peaks piimatoodetest loobuma. Näiteks tõi TERE laktoositalumatusega inimestele mõeldes sel sügisel müügile laktoosivaba magustoitude sarja Paradiis, kuhu kuuluvad kolme erineva maitsega Kreeka jogurtid ja kohupiimakreemid, millele on lisatud D-vitamiini.