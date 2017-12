Hambaimplantaat on oma olemuselt kunstjuur, mis on paigaldatud lõualuusse ja mille peale paigaldatakse hambakroon. Kuna hambaimplantaat on valmistatud titaanisulamist, mis oma omaduste poolest sobib bioloogiliselt kokku organismi kudedega, kasvab lõualuu ümber implantaadi ning suudab asendada puuduva hamba juurt. Seejuures kinnitavad aastetepikkused kliinilised uuringud, et implantaadi näol on tegemist turvalise võimalusega kaotatud hammaste asendamiseks.

Kuigi puuduvat hammast on võimalik asendada sildproteeside ja eemaldatavate proteesidega, soovitavad hambaarstid ühe võimalusena asendada puuduv hammas hambaimplantaadiga. Tervise Arengu Instituudi andmetel paigaldati möödunud aastal implantaate võrreldes 2015. aastaga 17% enam ja see number on tõusuteel.

“Kui situatsioon on soodne, on võimalik ühe visiidiga eemaldada nii haige hammas, asetada lõualuusse implantaat ja sellele ka juba ajutine kroon,” ütles dr Kaja Kiige, Sakala Hambaravi proteesiarst. Üldjuhul kulub aga kogu implantatsiooni protsessi peale 2–3 arstivisiiti ning implantaat paigaldatakse suuõõnde kirurgilise protseduuri ja lokaalse tuimestusega.

Eelised konventsionaalsete proteeside ees

“Kuna hambaimplantaadid on suhu fikseeritud, on need sõna otseses mõttes kõige kindlamad proteesid,” tõdes dr Kiige. Tema sõnul on implantaadid nii välimuselt kui funktsioonilt väga sarnased naturaalsetele hammastele, mistõttu tasub neid eelistada juhul, kui pärast hamba kaotamist on soov jätkata tavapärast aktiivset elu. Seejuures tasuks eelistada hea ühilduvusega ning paindlike lahendustega implantaate, näiteks Straumanni omasid, millel on ka eluaegne rahvusvaheline garantii ning keemiliselt aktiivne pealispind, mis stimuleerib vereosakesi, muutes operatsioonist paranemise kiiremaks.

Kuivõrd hamba eemaldamisega kaasnevad lõualuu dimensioonide muutused, mille tõttu väheneb lõualuu uuenemise protsess, saab lõualuu tänu implantaadile taaskord vajalikku stimulatsiooni, et pidevalt taastekkida. “See tähendab, et implantaat aitab säilitada lõualuu tavapärast asetust, näokuju ja naeratust,” selgitas dr Kiige. Tema sõnul on oluline märkida ka seda, et implantaadi paigaldamine koormab teisi hambaid oluliselt vähem, kui seda teeb teistlaadi proteeside paigaldamine. “Kui sildproteesi paigaldamisel peab lihvima ka kõrvalolevaid, teinekord täiesti terveid hambaid ja mõnikord on tugihammastel vaja teostada ka juureravi, siis implantaadi paigaldamine on kõrvalhammastele palju säästlikum,” tõdes dr Kiige.

Kellele sobib?

Dr Kiige sõnul sobivad hambaimplantaadid pea kõigile patsientidele, ent leidub ka mõningaid vastunäidustusi. “Kindlasti ei sobi implantaadid lastele, sest implantaati ei saa selle luustumise tõttu paigaldada lõualuusse, mis veel kasvab,” ütles dr Kiige. Implantaati on võimalik paigaldada vaid tervete hammastega suhu, mis tähendab, et enne arstivisiiti peavad kõik hambaaugud, juurealused põletikud ja igemepõletik olema ravitud. “Eriti ohtlik on implantaati paigaldada igemepõletiku korral, sest sellisel juhul võib põletik levida ka implantaadi ümber, mis võib kaasa tuua luukao ja näidustuse implantaadi eemaldamiseks,” tõdes dr Kiige.

Proteesiarsti sõnul sõltub implantaadi eluiga suuresti suuhügieenist, mistõttu paigaldatakse implantaat vaid hea suuhügieeniga patsientidele. Implantaat ei sobi diabeedihaigetele, verehüübimise ja luukoe probleemidega patsientidele ega immuunsüsteemi puudulikkuse korral. Vastunäidustatud on ka uimastite tarvitamine ja suitsetamine. “Praktikast on näha, et suitsetajad paranevad operatsioonist aeglasemalt, kuna nende organism on vastuvõtlikum erinevate põletike tekkeks. Samas tõstab suitsetamisest loobumine oluliselt implantaatravi õnnestumise tõenäosust ning vähendab implantaadi kaotamise ohtu,” ütles dr Kiige.

Proteesiarsti sõnul levib ekslikult arvamus, et implantaat kestab kogu elu. “Kuigi üldise statistika andmetel on 85-90% implantaatidest kümme aastat hiljem veel funktsioneerivad, vajavad need mingil hetkel siiski asendamist.” tõdes dr Kiige.

Mis juhtub, kui implantaati ei paigaldata õigel ajal?