Selle üle, et seks on kasulik, ei ole mõtet enam vaielda. Nüüd ilmneb ka, et seksida võiks lausa igapäevaselt – see toob tervisele veel rohkem kasu. * Igapäevane seksimine vähendab stressi. Pärast pikka tööpäeva on seks parim viis lõõgastumiseks ja stressi maandamiseks, kirjutab Lifehacks. Seksi ajal toodab keha nimelt selliseid hormoone nagu dopamiin, endorfiin ja oksütotsiin – kõik need parandavad enesetunnet. * Igapäevane seksimine on hea treening. Kui sa iga päev trenni ei jõua, seksi selle asemel. Seksiva inimese kehas toimuvad samasugused muutused nagu trenni tegeva inimese kehas. Ning – iga päev seksides kulutad aastas ligi 15 000 kalorit. Ehk teisisõnu – seksi järjekindlalt ja pidevalt, nii tulevad selle kasulikud mõjud kõige paremini välja.

* Igapäevane seks tugevdab immuunsüsteemi. Teadlased on leidnud, et neil, kes seksivad tihedamini kui kaks korda nädalas, on immuunsüsteem tugevam. Seksimise käigus vallandab keha nimelt aineid, mis aitab kõikvõimalike tõbede vastu võidelda.

* Igapäevane seks alandab vererõhku. Seksimine langetab vererõhku, parandades sedaviisi ka inimese tervist tervikuna. * Igapäevane seks on südamele kasulik. Kalorite kulutamine mõjub hästi ka südame tööle. New Englandi ülikoolis läbi viidud uuring näitab lausa, et mehed, kes seksivad igapäevaselt, on 45% vähem ohustatud südame- veresoonkonna haigustest. * Igapäevane seks muudab menstruatsiooni regulaarseks. Igapäevane seks aitab tsükli korda saada. * Igapäevane seks vähendab riski vähki haigestuda. Eriti kehtib see meeste kohta – Austraalia teadlased on leidnud, et mehed, kes ejakuleerisid vähemalt 21 korda kuus, haigestusid väiksema tõenäosusega eesnäärmevähki. * Igapäevane seks toob parema une. Et seks on koormus, tunneb inimene end pärast seda väsinuna ja lõõgastununa ning inimene uinub paremini.