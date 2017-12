SA TÜK Lastefond on möödunud aasta lõpust alates aidanud aastavanust Joannat erinevate abivahendite soetamisega. Kui senini sai tüdruk toituda tavalisest piimasegust, siis nüüd vajab ta kasvamiseks ja arenemiseks spetsiaalset kõrgekalorilist ravitoitu. Pärnu tüdruk Joanna sündis raskes hapnikupuuduses ning tänaseks on tüdrukul diagnoositud pärilik ainevahetushaigus. Lisaks on lapsel hulgiorganpuudulikkus ning tulenevalt sünnitraumast ränk kesknärvisüsteemi kahjustus, mis avaldub arengupeetuse, neelamishäire ja tetrapareesina (kõikide jäsemete jäikus). Tüdrukul on ka epilepsia ning probleemid kehatemperatuuri hoidmisega, mistõttu vajab ta pidevat jälgimist. TÜ Kliinikumi Lastefond on alates 2016. aasta sügisest toetanud Joanna toitmissüsteemide ostu ja toitmispumba renti ning lisaks ka aspiraatori soetamist hingamisteede puhastamiseks. Kui varem toideti tüdrukut sondi kaudu tavalise piimaseguga, siis nüüd vajab ta kasvamiseks ja arenemiseks spetsiaalset kõrgekalorilist ravitoitu.

Joanna ema sõnul on lapse olukord olnud viimasel ajal suhteliselt stabiilne ning seisund muutumatu. Lapsevanem nentis, et kui Joanna sai aastaseks, soovitasid arstid ravitoidule üleminekut. Kuna nüüd on lapse kaal seisma jäänud ning ema ja arstid kardavad, et laps ei saa tarvilikke vitamiine ning piisavat päevast kaloraaži kätte, on spetsiaalne ravitoit lapsele hädavajalik.

Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves ütles, et võttes lühidalt kokku aasta, mille kestel on Lastefondi põhirõhk olnud ravitoidu temaatikal, võib olla tulemusega rahul. “Oleme aasta jooksul toetanud 26 last, kogunud annetusi, et saaksime nende toetamist jätkata, ning teavitustöö tulemusel on meieni jõudnud uusi abi vajavaid lapsi, mille üle oleme väga õnnelikud,” nentis ta. Lisaks usub Ilves, et Lastefond on suutnud ka avalikult selgitada ja tähelepanu pöörata sellele lahendust vajavale probleemile. “Kuigi suurem kampaania käesoleva aastaga lõpeb, jätkub meie töö ravitoitude teemaga seni, kuni leitakse lahendus,” tõi Ilves välja ja kinnitas, et seniks jätkab Lastefond heade annetajate abil ravitoitu vajavate laste toetamist. Lastefond aitab katta Joanna ravitoidu ja toitmissüsteemide ostu ning toitmispumba rendi kulud järgneva 12 kuu vältel kokku kuni 4604 euroga.