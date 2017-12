Terviseameti andmeil leidsid laboratoorselt kinnitust esimesed gripiviirused, neist üks oli A ning üks B-gripiviirus. A-gripiviiruse täpsemal määratlemisel selgus, et tegemist oli viiruse alatüübiga A(H3). Üksikuid gripiviirusega seotud haigusjuhte on registreeritud ka peaaegu kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides.

Viimasel nädalal kasvas haigestumine ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse 27%, laboratoorselt said kinnituse ka kaks esimest gripijuhtumit.

68% kõikidest registreeritud hingamisteede haigustustest olid viirusliku etioloogiaga, ülejäänud haigestumised olid põhjustatud erinevate mikroorganismide poolt. Viirustest on enim ringluses hetkel paragripi- ja rinoviiruseid.

Terviseamet tuletab meelde, et gripi poolt on enim ohustatud vanemaealised patsiendid vanuses 65 ja vanemad ning isikud, kes põevad aneemiat, kroonilist kopsu-, südame-, neerude või ainevahetuse süsteemi haiguseid (eeskätt diabeet), immuunpuudulikkusega ja HIV-positiivsed isikud ning rasedad naised. Vanemealiste patsientide haigestumine grippi on sageli seotud haigestunud lastelaste eest hoolitsemisega.