Tegelikult võiks meesterahvas paista naistele apetiitne või vähemalt mitte jälestusttekitav ka näiteks ujulas, spaas ja isegi koduses magamistoas. Ning seda igal aastaajal. Men’s Healthi teatel võivad naistele rinnakarvad meeldida, aga neid naisi, kes mehe seljakarvadest sillas on, kohtab väga harva. Kui üldse kunagi. Ent mida teha, kui loodus on sind seljavaibaga nuhelnud?

Ehkki suviselt soe ilm on juba mõnda aega inimesi päikesemõnusid nautima meelitanud, algab ametlik rannahooaeg täna. Randa minnes võiks iga endast lugupidav mees jälgida, et ei näe välja nagu mõni kauge esivanem.

Vahatamine teeb raseerimisele silmad ette, sest nii püsib selg karvutuna kuni neli nädalat. Raseerimise puhul võib tüügas aga juba mõne tunni pärast jälle olemas olla. Lisaks on tagant raseerimine kaunis ebamugav ja tundub nagu hõõrutaks sind liivapaberiga. Vahatamine pole nii vastik ega valus, kui filmidest tundub.

Aga ise vahatades võid siiski endale haiget teha. Hästi töötab kontseptsioon „mina sulle-sina mulle“. Ehk kutsu protsessi lihtsustamiseks sõber appi. Või partner.

Vahakiht peaks olema veidi enam kui poole sentimeetri paksune. Joonlauda pole aga siinkohal vaja appi võtta.

Kui oled hiljuti siiski selga raseerinud, siis oota ühtlasema vahatamistulemuse saamiseks vähemalt paar nädalat.

Enne vahatamist peaks nahk olema puhas ja kuiv. Et viimane kui higipiisk eemaldada, käi selg üle näiteks beebitalgiga. Sünnimärkide ala võib vahatada, aga vistrikute või muude nahahädadega piirkonnad peaks vahele jätma.

Kanna vaha peale

See ei ole just väga meeldiv, aga elad üle. Teadaolevalt kipuvad mehed selle protseduuri käigus naistest rohkem vinguma. Meenuta endale, et naised suudavad üle elada lapse sünnitamise, niisiis kuidas ei peaks sina taluma väikest vahatamist?

Põletuste vältimiseks katsu enne, kas vaha on õige temperatuuriga. Seejärel lase abilisel vaha puust pulgaga karvade kasvamise suunas peale kanda. Siis võtku ta vahaga koos müüdav lapp ja surugu see kindlalt vaha vastu. Lapp tuleks eemaldada karvade kasvamisele vastupidises suunas ühe kindla ühtlase tõmbega, kindlustamaks, et karvad eemalduvad koos juurtega. Kui ühe vahatamisega kõiki karvu kätte ei saa, siis võib piirkonna veel ühe korra üle käia. Rohkem ei tasu, sest siis riskid juba tugevama nahaärritusega.

Hoolitse enda naha eest

Naha rahustamine vahatamise järel on sama tähtis kui vahatamine ise. Punetust ja ärritust aitab leevendada näiteks hüdrokortisooni sisaldav kreem. Kui eelistad midagi looduslikumat, siis aitab näiteks roosivett sisaldav geel.

Kosmeetikud soovitavad mõni päev pärast vahatamist vältida päikest, auru, sünteetilisi riideid ja seksi. Vahatamine eemaldab naha pealmise kihi ja suurendab nii päikesepõletuse riski. Lisaks tõstab see kehatemperatuuri, mis tähendab, et pärast sauna või kuuma dušši vajad ilmselt jahutavat kompressi.