HC GYM esitleb valikut viimase aja populaarsematest toidulisanditest, mis on ideaalsed treenivatele inimestele.

Võtsime valiku ette ja proovisime, mis mõtteid need meis tekitasid - niisama arvuti ees nosides, treeningsaalis või siis õhtul kodus.

Mullinätsumaitseline kaste

- Imearmas roosa värv – ma söön juba silmadega! Välimus on ju alati toidu juures oluline, eriti minu puhul.

- Lõhn on taevalikult hea! Meenutab lapsepõlve imehäid mullinätse!

Mekkisin seda paljalt, ilma midagi kõrvale võtmata. Olin selle osas natuke ebakindel, tundus liiga magus olevat. Siis aga otsustasin, et ei anna nii kergesti alla – proovime veel. Panin mullinätsukastet moosi asemel pannkookide peale ja uskumatu, kui hea see oli! Moos sisaldab ju teatavasti palju suhkrut, kuid see kaste mitte. Niisiis tervislikum variant!

Šokolaadikreem

- Tänapäeval on nii paljudel gluteenitalumatust, nii et selle toote puhul on gluteenivabadus ainult üks suur pluss.

- See kreem näeb välja täpselt nagu vedel šokolaad.. või pigem isegi šokolaadipuding. Kui ma olin laps, siis oli sellise tekstuuriga šokolaadipuding minu absoluutne lemmik. Praegugi leiab seda veel poest.

- Null kalorit ja mekib nagu tõeline šokolaadikaste? Kuidas see võimalik on? See on küll viimase aja parim leid.

- Mina sõin seda šokolaadikastet õunaga ning see võttis tõesti magusaisu ära. Väga hea valik neile, kes võitlevad magusaisu käes (nagu ma ise).

L-Carnitine (mustika- ja laimimaitseline ning greibimaitseline)

- Mustika-ja laimimaitselise joogi lõhn on väga köitev. Mulle meeldib see väga, aga arvestades lõhna spetsiifilisust, siis ilmselt mitte kõigile. Maitse on ühelt poolt magus ja teisalt pole, huvitav. Kujutaks küll ette trenni ajal joomas.

- Pudelit avades tuli kohe ninna tugev mustikalõhn. See mulle meeldib! Maitselt tundub magus, kuigi tegelikult on lisatud null suhkrut. Ideaalne valik kaalujälgijatele!

- Proovisin mõlema maitsega spordijooki trennis ja eelistasin greibimaitselist. Andis hea energia ja olemise ning kõht ei läinud ka kohe tühjaks.

- Ma armastan ebatervislikke limpse, aga kahjuks ei mõju need pikemas perspektiivis hästi. See jook on aga maitselt võrdne ebatervislike limpsidega.. vahe on aga selles, et tervisele on need märksa paremad.

- Greibimaitselin jook meenutab lapsepõlvest tuntud Fat Burnerit, ainult et see on parema ja looduslikuma mekiga.

- Maitse on kohe täitsa greibine! Kergelt toimis see isegi minu puhul kohvina, tõmmates uimase päeva selgemaks. Igapäevaselt ma seda ei jooks, kuid näiteks enne trenni või uimasel päeval ära ei ütleks. Maitse on värskendav ja lisab energiat.

Pähklivõi

- Mõnusalt soolakas, aga samas on ka piisavalt magusust. Hea nagu pähklivõi ikka.

- Mina sõin seda hommikuse röstsaia peal, kuhu sobis see kui rusikas silmaauku. Tihtipeale määrin ma röstsaia peale Nutellat, aga seekord otsustasin tervislikuma variandi kasuks. Suurepärane valik. Samuti sõin seda puhtalt ning ma ei liialda, kui ütlen, et üks supilusikatäis võiet tegi mu kõhu mitmeks tunniks täis!

- Hindan seda, et pähklivõi sees on mõnusalt suuremapoolsed pähklitükid ja tegemist pole mingi magus lurriga.

- Sobib nii magusa- kui soolasesõpradele. Toitev, tervislik, pakend suur ja jagub kauaks. Lemmik!

- Ma jumaldan seda purki! Nii suur, et sellest jätkub pikaks ajaks! Ja hind on ka päris hea – arvestades purgi suurust, mõnusat maitset ja häid omadusi.

- Kui soovid magusaisu leevendada, siis võta vaid lusikatäis maapähklivõid ja naudi!

- Maapähklivõi on väga hea magusaisu peletaja. Mind hakkas aga huvitama, kuhu toidu sisse võiks seda panna või mida valmistada. Netis ringi vaadates tuli üsna palju retsepte, välja valisin maapähklivõiga kommid ja muffinid. Mõlemaid oli ülikerge teha.

Kommide puhul tuli sulatada šokolaadimass, siis vormidesse, mõneks minutiks külma, siis panna vahele maapähklivõi ja uuesti sulatatud šokolaadimass peale.

Muffinid tulid hästi tervislikud. Koostis oli mandli/kaerajahu, või, muna, banaan ja maapähklivõi. Tulemus oli pehme, mitte liigmagus ning tervislik.

Kuna ma väga fännan maapähklivõid, siis kindlasti proovin veel katsetada ka teisigi retsepte.

Aminohapete joogid (maasika- ja kiivimaitseline)

- Maitseb veidi kui limonaad. Samas, kui juua, siis meenutab ka kihisevate tablettidega tehtud vitamiinijooki. Tugeva maasikamaitsega.

- Käin päris palju trennis ja tarbin taolisi asju. Ideaalne enne trenni, selle ajal või pärast trenni. Annab energiat ja tühi kõht ei hakka nii kiiretsi kimbutama.

- Mahu poolest kõhtu liialt ei täida ning seega trenni ei sega. Seetõttu mugav kasutada, et keha saaks kiirelt kätte aminohapped, mida ta ise ei tooda.

- Pulbrit nuusutades on see sellise omapärase ja natuke tugevama lõhnaga. Kui aga panna joogi sisse, oli ta märksa mahedam ja jõin hea meelega.

