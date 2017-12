Kõige sagedamini seostatakse rauavaegust väsimusega, kuna sel puhul on inimesel vähem elujõulisi punavereliblesid, mis kehasse hapnikku transpordiks.

Pidev käte-jalgade külmetamine. Kui käed-jalad kogu aeg külmetavad, võib see tähendada rauapuudust organismis.

Pearinglus, eriti kui sellega kaasneb valu, tähendab, et hapniku juurdepääs ajusse ja südamesse on häiritud.

Südameprobleemid. Punaste vereliblede vähesus muudab südame töö raskemaks. See tähendab, et rauapuuduse korral võib esineda südame pekslemist ja ka valusid rinnus, lõpuks võivad need viia tõsiste südametõbedeni.

Kentsakad isud. Kui inimest kimbutab rauapuudus, võib ta ihaleda süüa ka söögiks mittekõlbmatuid asju. Mõned sellised on näiteks savi, muld ja jää.