Suur osa vähkkasvajatest ja vähisurmadest on seotud elustiilivalikute ja toitumisega, nendivad USA teadlased.

Ajakirjas A Cancer Journal for Clinicians avaldatud USA teadlaste teadusuuringu tulemused kinnitavad, et lausa 42% vähki haigestumistest ja 45% vähisurmadest on võimalik ära hoida riske ennetades.

Sellisel tulemusel jõuti pärast Ameerika Haiguste Kontrolli-ja Ennetuskeskuse (CDC) 2014 aasta vähki haigestumise statistikat uurides. Teadlased leidsid, et punase töödeldud liha tarbimine, ülekaalulisus, vähese juur- ja puuviljade söömine ja madal kiudainete sisaldust toidus, olid levinumad pahaloomulistesse kasvajatesse haigestumise riskifaktorid, millest inimesel on võimalik hoiduda.

Kõige olulisem riskifaktor selle uuringu järgi oli aga ülekaalulisus.