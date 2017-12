Briti perearst Catherine Bell nendib, et laste seas väga levinud põrsas Peppa multifilm ärgitab inimesi põhjendamatult arsti juurde minema.

Catherine Bell rääib BBC vahendusel, et kogu Peppa pere kurdab multifilmis oma perearstile dr Brown Bearile iga väiksematki muret. See tekitab tema hinnangul arstide suhtes ebarealistlikke ootusi ning ärgitab inimesi asjatult arstile pöörduma. Näiteks toob ta, et arst külastab patsiente kodus ka kerge külmetuse korral, kuigi üldteada soovitus on sel ajal lihtsalt kodus püsida, ohtralt vedelikke tarbida ja puhata.

Perearst, kes on sel teemal kirjutanud ka meditsiiniväljaandes BMJ, ei soovi kindlasti multifilmi keelustamist, kuna tegu on laste suure lemmikuga ja ka dr. Belli kaheaastane laps muutuks siis kurvaks. Kui ta ise aga saaks ühe "Põrsas Peppa" osa kirjutada, siis julgustaks ta inimesi end lihtsamate hädade korral ise ravima.

Multifilmi tootja pole sellel teemal kommentaare andnud.