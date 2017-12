Eestis jõudis turule tervisekindlustuse, mis on mõeldud ettevõtetele oma töötajate tervisega seotud kulutuste katmiseks ja on heaks täienduseks riiklikule ravikindlustusele. Tervisekindlustus hüvitab tasulise eriarsti teenuse kulud, näiteks eriarsti järjekorrata vastuvõtt, taastusraviga seotud teenused, kulutused optikateenustele ja –toodetele ja hambaraviga seotud kulutused.

If Kindlustuse isikukindlustuse tootejuhi Kairit Liigi sõnul on alates 2018. aastast tööandjatel võimalik ilma täiendava erisoodustusmaksuta teha kulutusi töötajate tervise edendamiseks kuni 400 eurot aastas ehk 100 eurot kvartalis ühe töötaja kohta. „Alates uuest aastast saab tööandja soetada tervisekindlustust oma töötajatele ilma täiendava maksukohustuseta eeldusel, et seda võimaldatakse kõigile ettevõtte töötajatele. Oleme Lätis ja Leedus pakkunud tervisekindlustust mitmeid aastaid ja tänaseks on see seal muutunud üheks populaarsemaks kindlustuseks ettevõtete seas. Tulenevalt maksumuudatustest näeme tervisekindlustusele häid võimalusi ka Eesti turul,“ ütles Liig.

If Kindlustus ja Kantar Emor viisid tänavu augustis 300 Eesti ettevõtte hulgas läbi uuringu, millest selgus, et 39% Eesti ettevõtetest pakub oma töötajatele tervisega seotud toetusi. Uuringu tulemus kinnitab vajadust uue kindlustustoote järele: 43% ettevõtetest on huvitatud oma töötajate tervisele suunatud eraravikindlustusest.