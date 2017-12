Põhja-Afganistani Faryabi provintsis algas uus veebipõhine täiendõppekursus ämmaemanduse õppejõududele ja praktiseerivatele ämmaemandatele. Kursuse koostas ja viib läbi Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (TTK) koostöös Eesti MTÜ Mondoga. Tegemist on juba kolmanda täiendõppekursusega, mida Afganistani ämmaemandad eestlastelt saavad.

Alanud kursus toimub Andkhoy linna ainukese meditsiinikooli ja haigla Yenghi Shadab Instituudis. Järgmise kaheksa kuu vältel saavad 36 praktiseerivat ämmaemandat ja ämmaemanduse õppejõudu uuenduslikku õpet Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ämmaemanduse õppetooli lektoritelt. Veebikeskkonnas Moodle loodud kursus pakub osalejatele erialakirjandust, õppefilme ja praktilisi ülesandeid, mida ühiste arutelude ja grupitööde käigus lahendatakse. Kursuse teemavalik on lai – teadmisi täiendatakse naise elukaare, pereplaneerimise, raseduse, sünnituse ja sellele järgneva perioodi ning vastsündinu ja imiku hoolduse kohta. Samuti valmistuvad osalejad ise läbi viima tervisekasvatuslikke loenguid koolitüdrukutele, mis aitab teadmisi levitada ka kohaliku elanikkonna seas.

“Kui Taliban oli võimul, pidin õppima salaja. Õnneks mu isa mõistab hariduse tähtsust ja soosis minu kõrgkooli minemist,” ütleb kursusel osalev Shukria, “Ämmaemandaks saamine on minu jaoks suur rõõm – minu eesmärk on hoida ära emade ja laste surmasid. Afganistanis on palju lapsi ja naisi, kes vajavad ämmaemandate tuge.” Kui Eestis on sünnitusel suremine õnnestunud viia pea nulli, siis Afganistanis sureb jätkuvalt 100 000 sünnitaja kohta 400-800 naist (erinevad uuringud pakuvad erinevaid andmeid).

Yenghi Shadab Instituudi seminariruumi on üles seatud internetiühendusega arvutid ja ekraan. Tööd juhendavad Tallinnast TKK õppejõud ja IT-spetsialist. Grupitöödele pakuvad tuge ka TTK kolmanda kursuse tudengid. Afganistani kinnises kultuuriruumis on aktiivne grupitöö ja digiõppe meetodid ebaharilikud, kuid osalejad on äärmiselt motiveeritud ja esimene õppetöö kuu on kulgenud ladusalt. Eriti hindavad osalejad Skype-arutelusid TKK mentoritega, mis aitavad vahetult mõista naiste tervise teemasid väga erinevates kultuuriruumides.