Suhkru vähendamine toidusedelis on paratamatus nende seas, kes maadlevad erinevate tervisehädadega nagu diabeet ja ülekaal, ent üha rohkem inimesi on asunud vähendama valget suhkrut oma menüüs ka ennetava meetmena. Kuidas aga valmistada lemmikmaiuseid nii, et hea maitse säiliks, kuid kalorite hulk väheneks?

Banaan

Esmalt soovitab ta järgmisel korral kooki küpsetama asudes proovida suhkru asemel kasutada üleküpsenud banaane. Viimased muutuvad valmides aina magusamaks, pakkudes tervislikku alternatiivi nii pühapäevastesse pannkookidesse, maitsestamata jogurtisse kui ka tavalise koogi taignasse.

Datlid

Brownie ja müslibatoonide austajatele soovitavad toitumiseksperdid suhkru aseaineks madala glükeemilise indeksiga, mineraalidest tulvil ja ainevahetust kiirendavaid datleid. „Ideaalseks maitseelamuseks tuleb 200g suhkrut retseptides asendada 150g datlipüreega,“ sõnas Kalbin.

Aprikoosi- või õunapüree

Aprikoosidest püree varustab keha kiudainete, C-vitamiini ja rauaga ning on imelihtne kodus valmistada. „Lisa püreed maitsestamata jogurtile või määri magusa moosi asemel täistera saiale.

Lemmikküpsiste valmistamiseks kasuta 0,5dl valge suhkru asemel 0,5-1dl õunapüreed. Sellise tervisliku küpsise võid suhu pista ilma igasuguse süütundeta ka õhtul televiisorit vaadates,“ kinnitas Kalbin.

Mesi

Mesi on kõige populaarsem naturaalne suhkruasendaja, kuid tihti ei jõua see magus suutäis teetassist kaugemale. Puhas õiemesi on madala glükeemilise indeksiga, tulvil kasulikest antioksüdantidest ning ei ole raske südamele ega puusadele. Mesi on suhkru tervislik asendus lisaks teele ja kohvile ka hommikusmuutides, kookides, salatikastmetes ja naturaalsetes jogurtites.

Vürtsid

Kalbini sõnul võib vürtsidega söökide ja jookide magusaks tegemine tunduda edasijõudnud toitumisentusiasti pärusmaana, kuid tegelikkuses lisab näputäis kaneeli tema kinnitusel hommikukohvile õhkõrna magususe ja tõstab immuunsust kaloreid lisamata.

Agaavinektar

Asteegid kasutasid agaavinektarit juba tuhandeid aastaid tagasi ning nimetasid taimest saadud siirupit ka jumalate kingituseks. Agaavinektar on tänu kõrgele fruktoosi sisaldusele madala glükeemilise indeksiga ning 25 protsenti magusam kui valge suhkur, mis võimaldab lemmikmaiust valmistada väiksema kalorite hulgaga. Agaavi kuldne siirup meenutab maitselt mett ning on suurepärane suhkruasendaja erinevates jookides ja küpsetistes.

Vahtrasiirup

Vahtrasiirup on Kanada indiaanlastele olnud magusaallikaks läbi sajandite. Puhas vahtrasiirup saadakse vahtra mahlast ning see sisaldab üle 50 erineva antioksüdandi, küllaldaselt taimseid hormoone, mineraalaineid ja vitamiine. „Vahtrasiirup on klassikaline kaaslane pannkookidele ja vahvlitele, lisaks annab see mõnusa maitse kodusele röstitud müslile, maitsestamata jogurtile ning sobib ka naturaalse kakao või kohviga. Kui hommikupuder igavaks muutub, võib valmis pudrule raputada kaneeli, rosinaid või datleid ja lõpuks niristada peale ka vahtrasiirupit,“ andis Kalbin soovitusi.



Palmisuhkur