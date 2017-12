Vanellope vanemad, Naomi Findlay (31) ja Dean Wilkins (43) nimetavad oma tütart tõeliseks võitlejaks. Vanemad elasid esimese šoki üle juba ultraheli tehes, sest juba siis ilmnes, et lapse süda asub väljapool rindkere. Paar tasulist vereanalüüsi muutsid nad veidi rahulikumaks, sest ilmnes, et kromosoomide kõrvalekaldeid pole. See pani neid otsustama rasedust mitte katkestama. „Meil soovitati rasedus küll katkestada, sest ellujäämisvõimalused ei olnud suured. Keegi ei uskunud, et laps jääb ellu. Ainult meie,“ lausus Dean Wilkins. Naomi lisas, et ta ei suutnud sellele isegi mõelda.

Vanellope sündis väga haruldase seisundiga. Ectopia cordis tähendab, et vastsündinul pole rinnakut ning tema süda asub väljaspool keha, kirjutab BBC. Sellist seisundit esineb miljoni sünni puhul vaid mõni ning enamik selle seisundiga lastest sünnib surnult. Ka Glenfieldi haigla töötajad ei oska nimetada Ühendkuningriikides ühtegi teist sarnast juhtumit, kus beebi oleks ellu jäänud.

Inglismaal sündind pisike Vanellope Hope Wilkins on tõeline võitleja. Pisike piiga sündis nii, et tema süda oli kehast väljapool. Organi õigesse kohta paigaldamiseks viidi läbi kolm operatsiooni, mille põnn elas kenasti üle.

Juba esimesel elutunnil tehti piigale kolm operatsiooni. Viimasel siirdati Vanellope enda nahk rinnakus oleva augu peale. Nüüdseks on ka arstid tüdruku seisundi osas optimistlikumad.

Maailmaajaloost on teada, et ka USA-s on selle seisundiga sündinud lastest väga vähesed elus. Näiteks 2012. Texases sündinud Audrina Cardenal opereeriti süda rinnakusse tagasi ning rinnaku kaitsmiseks paigaldati talle plastikust kilp. Pärast kolme kuud haiglasolemist sai ta koju. Vanellope südame kaitsmiseks loodetakse abi 3D trükitehnoloogiast.

Praegu peab ta veel operatsioonist taastuma ning see on arstide hinnangul pikk tee. Piigat peab väga ka hoidma, sest ta on kõikvõimalikele nakkushaigustele väga vastuvõtlik.