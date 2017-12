„D-vitamiini tuleks võtta õhtuti, siis on sellest kehale rohkem kasu,“ soovitab biokeemia professor Ursel Soomets.

Põhjus on selles, et D-vitamiini imendumine võtab aega. „Kui võtate D-vitamiini hommikul, viiakse see kehast edasise söögiga välja ning selle imendumiseks aega ei jää,“ põhjendab Tartu Ülikooli biokeemia professor Ursel Soomets.

Kui palju seda õige võtta oleks? „Täpse vajaliku koguse saab teada vereseerumist,“ märgib ta. Normaalse D-vitamiini taseme korral (75 – 80nmol/l) võiks igapäevane tarvitatav D-vitamiini kogus olla 800 – 1000 IU päevas