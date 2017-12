Siin on välja toodud üheksa eeterlikku õli, millest on kasu talvel. Samuti mõned viisid, kuidas lisada eeterlikke õlisid oma igapäevaellu, et püsida terve ja rõõmsana.

Seda enam, et ka uuringud näitavad, et paljudel eeterlikel õlidel on viirusevastane ja antibakteriaalne mõju. Näiteks üks 2010. aasta uuring näitab, et segu apelsini, nelgi, kaneeli, eukalüpti ja rosmariini õlidest hävitab gripiviirust, kirjutab Mind Body Green.

Talv kurnab nii emotsionaalset kui füüsilist tervist: on külm, pidev pimedus teeb tusaseks ning kõiksugu viirused möllavad. Siin tasub appi võtta eeterlikud õlid – need võivad olla üks tõhusamaid viise depressiooni leevendada, energiat suurendada, tervist ja enda üldist heaolu parandada.

Lavendliõli on aroomiteraapias enimkasutatud, sellel on antibakteriaalne, depressioonivastane ja põletikuvastane toime. See õli aitab ka nohu leevendada.

Pune on võimas immuunsüsteemi tugevdaja, viiruse-, seenhaiguste-, parasiitide- ja põletikuvastane, samuti antibakteriaalsete omadustega. Kõik need omadused kokku teevad pune eeterliku õli heaks tõbede tõrjujaks ning immuunsüsteemi turgutajaks. Muide, pune aitab leevendada ka kurguvalu. Lisa kaks tilka eeterlikku õli klaasi vee või mahla sisse ja joo seda, kuigi maitse on sel segul kohutav.

Sidrun. Kui kõrvad valutavad või lümfisõlmed on paistes, hõõru veidi sidruni eeterlikku õli ümber kõrva ja lümfisõlmede – see leevendab vaevusi. Sidruniõli annab ka energiat.

Piparmünt aitab stimuleerida immuunsüsteemi ning ka talviste tõbede sümptomeid leevendada. Kui sul on nohust tingitud peavalu, tee piparmündiõli auru. Selleks lisa kolm tilka piparmündiõli kuumaveekaussi, kummardu kausi kohale, kata pea ja kauss käterätiga ning hinga auru sügavalt sisse viis kuni kümme minutit. See leevendab nohu! Vajadusel korda protseduuri mitu korda päevas.

Viiruk on hea vahend köha leevendamiseks, samuti immuunsüsteemi tugevdamiseks. Viiruki eeterlikul õlil on ka keha puhastavad omadused, see mõjub meeltele ka rahustavalt.

Astma, bronhiidi, köha, nohu, gripi ja larüngiidi korral tilguta 2- 3 tilka õli mõnda baasiõlisse ning hõõru seda segu rinnale.

Eukalüptil on antiseptiline ja antibakteriaalne toime, see stimuleerib immuunsüsteemi ja võitleb põletikuga hingamisteedes. Tee eukalüptiõli auru nagu eelpoolkirjeldatud piparmündiõli aurugi.

Rosmariin on soojendav ja vereringet stimuleeriv. Sega paar tilka õli massaažiõli sisse ning hõõru sellega valulikke piirkondi.

Metsik apelsin meenutab inimestele nende õnnelikke suvehetki, seepärast on see õli aroomiteraapias väga populaarne. See loob rõõmsa ja lõdvestunud tunde ning tõstab meeleolu. Seega on see õli eriti ideaalne neile, kes kannatavad depressiooni või kroonilise närvilisuse käes.