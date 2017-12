Kõrge kolesterooliga kimpus olevate patsientide lihaskaebuste uurimine tõi Tartu ülikooli farmaatsiatudengile BENU uurimistöö stipendiumi. Proviisoriõppe uurimistöös, mis teostati koostöös sporditeaduste ja füsioteraapia instituudiga, selgitati müomeetria abil, kuidas mõjutab pidev statiinide manustamine patsientide lihaseid.

Tartu Ülikooli sotsiaalfarmaatsia dotsendi Daisy Volmeri sõnul jõudis stipendiumi pälvinud Stella Sulaoja oma uurimistöö teemani perearstide ettepanekul. “Kui patsiendid peavad südamehaiguste ennetamiseks pikaajaliselt ja sageli elu lõpuni statiine kasutama, võib selle kõrvaltoimeks olla lihaste jäikus või valulikkus. Täna hinnatakse lihaste seisundit vereproovi abil, mis ei ole aga kuigi tundlik meetod. Müomeetria võimaldab aga hinnata patsiendi lihaste parameetreid nagu toonus, jäikus ja elastsus. Võrreldes kontrollrühmaga esinesid statiinikasutajatel mõningased erinevused lihasnäitajates, kuid selgemate trendide uurimiseks tuleks uuringuid jätkata suurema arvu patsientidega, selgitas Volmer.



Eesti Akadeemiline Farmaatsia Seltsi ja BENU Apteek on sotsiaalfarmaatsia valdkonna uurimis- ja teadustööde rahastamiseks mõeldud stipendiume välja andnud juba kahel õppeaastal. Käesoleva õppeaastaga algas järgmine kaheaastane koostööleping. Fondist saavad uurimistööde stipendiume taotleda TÜ proviisoriõppe üliõpilased ning teadustöö fondist nii üliõpilased kui ka õppejõud. Stipendiumifondi suurus on 3000 eurot õppeaastas.

Stipendiumifondi osapooled soovivad näidata, et tõhusam koostöö ülikooli ja erasektori vahel toob rohkem noori farmaatsiat õppima. BENU Apteegi tegevjuhi Kaidi Kelti sõnul on kujunenud Eestis olukord, kus rohkem proviisoreid läheb pensionile, kui koolist uusi peale kasvab. “Isegi kui 20 tudengit igal kevadel kooli lõpetab, siis konkreetselt apteekri töö valivad neist noortest umbes pooled. Seda on selgelt liiga vähe, et praegust väga hea katvusega apteegivõrku jätkusuutlikult üleval pidada,” selgitas Kelt. “Oleme võtnud proviisorite väljaõppesse panustamise oma südameasjaks ja stipendium on selleks üks suurepärane võimalus,” lisas Kelt.

Daisy Volmeri sõnul on instituudi ülesanne kindlustada seda, et farmaatsia eriala jõuaks õppima need, kes tahavad proviisoriks õppida ja ka õpingud edukalt lõpetada. “Meil on hästi näha, et kui apteegisektorist tulevad segased sõnumid, siis see noori ei julgusta. Kui erialale astub sisse 36 tudengit ja lõpetab 20, siis see pole normaalne. Teiselt poolt on meie eriala puhul hea see, et pärast lõpetamist on töökoht kindlustatud. Selle diplomiga võid kohe järgmisel päeval apteegi uksest sisse astuda ja proviisorina tööd alustada,” rääkis Vormer.