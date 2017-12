Eestis toimub üleminek pabersaatekirjadelt digisaatekirjadele ning see tähendab, et eriarsti saatekirja enam paberil patsiendile ei väljastata, vaid see liigub digitaalselt tervise infosüsteemi kaudu. Digisaatekiri annab kindluse, et saatekiri ei kao ära ega unune koju ja patsient saab paljudest võimalikest eriarstiabi tervishoiuteenustest just talle vajaliku.

Eriarstile aja broneerimise aluseks on perearsti või teise eriarsti otsuse tulemusena vormistatud digisaatekiri. Saatekiri koostatakse ainult meditsiinilisel näidustusel ning see sisaldab teise arsti jaoks olulist informatsiooni patsiendi terviseprobleemi kohta. Saatekiri on vajalik nii juhul, kui perearst suunab patsiendi eriarsti vastuvõtule, kui ka juhul kui ühe eriala eriarst suunab patsiendi teise eriarsti juurde.

Saatekiri on vajalik pöördumiseks kõigi eriala arstide poole v.a. perearst, günekoloog, naha-suguhaiguste arst, silmaarst ja psühhiaater. Saatekiri peab olemas olema enne eriarsti vastuvõtuaja broneerimist. Kui saatekirja ei ole, pole haiglal või kliinikul õigust eriarsti vastuvõtu aega broneerida.

Kui patsient otsustab vastuvõtule pöörduda ilma perearsti või muu arsti poolt suunamata (st ilma suunamise põhjust selgitava saatekirjata), tuleb arvestada, et haigekassa sellisel juhul arsti visiidi kulusid ei saa hüvitada ning patsient peab visiidi ja võimalike lisauuringute eest ise tasuma.