Tallinna kiirabi näitel juhtub patsiendi tahtliku või tahtmatu tegevuse tõttu igal aastal umbes 10-15 torkevigastusega tööõnnetust, rääkis kiirabi liidu juhatuse esimees Ago Kõrgvee.

Eesti kiirabitöötajad on ühed suurema tööst tingitud vigastuste riskiklassiga tervishoiutöötajad riigis, üheks olulisemaks ohuks on nakatumine patsiendi poolt edasi antavatesse haigustesse kiirabi osutamise ajal, vahendab meditsiiniportaal Med24.

Ago Kõrgvee sõnul on üksnes Tallinna kiirabi teeninduspiirkonnas aastas keskmiselt 1000 (lõppeval aastal umbes 1600) väljakutset üledoosi saanud, reeglina ennast süstiva narkomaani juurde.



"Praktikast teame, et suur osa selliseid patsiente võib olla ka ohtlike nakkuste, kaasa arvatud HIV kandjad," lisas ta. "Kiirabi töö spetsiifikast tulenevalt ei ole kahjuks võimalik sajaprotsendiliselt välistada kiirabitöötaja vigastamist ja seeläbi kokkupuudet patsiendi potentsiaalselt kontagioosse verega. Tallinna kiirabi näitel on patsiendi tahtliku või tahtmatu tegevuse tõttu igal aastal ca 10-15 torkevigastusega tööõnnetust."